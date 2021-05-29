Apple работает над совершенно новым устройством, которое объединит функциональность HomePod, iPad и Apple TV. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.
По его словам, Apple не зря перестала продавать оригинальный HomePod — компания готовит ему продвинутую замену. Устройство получит от HomePod узнаваемый дизайн, а также громкость и качество звука. Функциональность колонки, скорее всего, будет сохранена, и владелец сможет использовать подписку Apple Music, а также переговариваться со своей семьей в пределах дома или квартиры. Возможно, девайс разрешат объединять с HomePod и HomePod mini в одну экосистему для пространственного звука и «яблочной» рации.
Но дело не ограничится только звуком, так как, судя по всему, новый девайс будет оборудован камерой FaceTime и встроенным дисплеем. Колонки с дисплеем набирают популярность во всем мире, и даже в России уже представлено похожее устройство от «Сбера». По разным утечкам, Apple рассматривает два варианта реализации: дисплей, который будет полностью встроен в новый HomePod (то есть, являться частью его корпуса), либо специальная версия iPad mini, который будет находиться на роботизированной подставке. К слову, второй вариант скорее наводит на мысли о легендарном белом iMac, который до сих пор украшает квартиры и офисы в роли элемента интерьера. Колонка может работать под управлением итерации tvOS и включать в себя подписку не только на музыку, но и на Apple TV+. В результате получится некое подобие многофункционального домашнего медиа-хаба, который действительно может оказаться интересным и полезным девайсом — особенно, если он сможет работать с несколькими HomePod mini по всему дому в режиме стереопары.
Марк считает, что именно этими планами компании объясняется такое незначительное обновление Apple TV 4K в 2021 году. По его мнению, обновленный HomePod с камерой и дисплеем может выйти в 2022 году.
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