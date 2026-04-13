Apple готовит совершенно новое устройство, которое захочет попробовать каждый

Олег

Фото: Grok

Компания Apple готовит смарт-очки без дисплея, которые кардинально отличаются от Vision Pro. О них написали в WCCF Tech. 

Согласно источнику, грядущие умные очки Apple будут оснащены камерами, микрофонами и динамиками для взаимодействия с будущей нейросетевой Siri. Они смогут делать фотографии и видео, синхронизироваться с iPhone для последующей обработки и обмена данными, принимать телефонные звонки, отслеживать уведомления, воспроизводить музыку и обеспечивать взаимодействие без использования рук с ее помощью. 

Однако дисплеев в них не будет. Вся коммуникация и передача информации организуется через звук. Вот основные спецификации этих очков по мнению инсайдера Марка Гурмана:

  • Большая прямоугольная оправа, похожая на Ray-Ban Wayfarers.
  • Более узкий прямоугольный дизайн, имитирующий очки, которые носит генеральный директор Apple Тим Кук.
  • Рама большего размера, овальной или круглой формы.
  • Более компактный и изысканный вариант овальной или круглой формы.
  • Система камер может быть оснащена вертикально ориентированными овальными объективами.
  • Доступные цвета: черный, океанско-синий и светло-коричневый.

Гурман считает, что «правильном подходе и функциональной поддержке Siri» эти очки позволят компании повторить путь Apple Watch: быть не первыми на рынке, но всё равно доминировать. Выйти они могут в начале 2027 года, а в 2028 также ожидаются очки с похожим дизайном, но с двойными 0,6-дюймовыми дисплеями Micro-OLED. 
Источник:
WCCF Tech
