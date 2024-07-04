Apple готовит совершенно новое устройство, которое заменит вам iPad







Фото: MacRumors



Согласно источнику, речь идет о неком гибридном устройстве, которое совместит в себе возможности iPad, колонки HomePod, а также хаба для умного дома. Инсайдеры обнаружили кодовое имя новинки в базах Apple — HomeAccessory17,1. До сих пор ни один девайс компании не выходил с таким идентификатором.



Компания Apple разрабатывает домашний многофункциональный хаб, который будет способен заменить пользователям несколько уже имеющихся девайсов. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, речь идет о неком гибридном устройстве, которое совместит в себе возможности iPad, колонки HomePod, а также хаба для умного дома. Инсайдеры обнаружили кодовое имя новинки в базах Apple — HomeAccessory17,1. До сих пор ни один девайс компании не выходил с таким идентификатором.



Ожидается, что новинка будет оснащена большим сенсорным дисплеем на подставке, подобно iPad, и со схожими функциями: просмотр роликов, видеозвонки, управление умным домом. В нижней части подставки может расположиться колонка со встроенной Siri, которая будет воспроизводить аудиодорожку, использоваться для стриминга звука и общения с голосовым помощником. Судя по всему, девайс будет работать на некой вариации tvOS под названием homeOS.