Apple готовит совершенно новый iPad Air — его невозможно не захотеть

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Компания Apple готовится к релизу iPad Air 12.9’’. Об этом пишет iDB.Ранее мы писали, что компания собирается перевести свои планшеты на OLED-дисплеи и уже заказала производство матриц для этой цели. Однако похоже, что линейку Air это пока не затронет: в лучших традициях Apple OLED получат только Pro-модели.Однако iPad Air тоже ждут перемены. До сих пор планшет выпускался с диагональю 9,7 дюйма, а потом — 10,9 дюйма. Теперь же Apple решила увеличить дисплей до 12,9 дюйма: это будет совершенно новый планшет с большой диагональю и сдержанным ценником. По сути, компания выпустит идеальный домашний iPad для большинства пользователей — большой и недорогой.Ожидается, что модель iPad Air 10,9 тоже обновится — она получит новый процессор и, возможно, вместе с 12,9-версией, новый тип IPS-матрицы с «оксидной объединенной платой». Апдейт должен снизить энергопотребление экрана.