Apple готовит совершенно новый iPad Air — его невозможно не захотеть

Олег

iPad

Фото: MacRumors 

Компания Apple готовится к релизу iPad Air 12.9’’. Об этом пишет iDB.

Ранее мы писали, что компания собирается перевести свои планшеты на OLED-дисплеи и уже заказала производство матриц для этой цели. Однако похоже, что линейку Air это пока не затронет: в лучших традициях Apple OLED получат только Pro-модели.

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Однако iPad Air тоже ждут перемены. До сих пор планшет выпускался с диагональю 9,7 дюйма, а потом — 10,9 дюйма. Теперь же Apple решила увеличить дисплей до 12,9 дюйма: это будет совершенно новый планшет с большой диагональю и сдержанным ценником. По сути, компания выпустит идеальный домашний iPad для большинства пользователей — большой и недорогой.

Ожидается, что модель iPad Air 10,9 тоже обновится — она получит новый процессор и, возможно, вместе с 12,9-версией, новый тип IPS-матрицы с «оксидной объединенной платой». Апдейт должен снизить энергопотребление экрана. 

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Источник:
iDB
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Комментарии

kardigan
+3235
kardigan
Так по чему « его не возиожно не захотеть»?! Из за нового процессора , или размера экрана?
Что за херовы заголовки?! Не отошли ещёот предыдущего прздника, или зараннее начинаете новый отмечать?
Сегодня в 09:11
#
tellurian
+4781
tellurian kardigan
Судя по количеству опечаток вы тоже от праздника отходите?🤣😂
Сегодня в 10:05
#
kardigan
+3235
kardigan tellurian
Есть такое! Днюха была вчера.
Сегодня в 10:47
#
tellurian
+4781
tellurian kardigan
Поздравляю 🥳 здоровья.
Сегодня в 10:56
#
+120
lokky
я смог без труда
Сегодня в 10:00
#