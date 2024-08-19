Apple готовит срочное обновление iOS 17.6.2

Фархад
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За месяц до релиза следующего крупного обновления iOS 18 компания Apple решила доработать iOS 17 в очередной раз. По данным 9to5Mac, инженеры тестируют экстренные обновления iOS 17.6.2 и iPadOS 17.6.2.

Источник отмечает, то подавляющее большинство пользователей iPhone вряд ли сразу же обновится до iOS 18, поэтому Apple работает над минорным апдейтом с устранением обнаруженных уязвимостей.

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Сообщается, что iOS 17.6.2 и iPadOS 17.6.2 выйдут с номерами сборок 21G101 и 21G102 уже на этой неделе.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

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Я тоже вряд ли сразу обновлюсь до iOS 8… Фархад, так торопился, что проверить нельзя было?
Сегодня в 09:58
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