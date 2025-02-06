Apple готовит срочное обновление iOS 18.3.1 для iPhone







Компания Apple проводит внутреннее тестирование iOS 18.3.1 для iPhone, сообщает портал MacRumors. Они обнаружили вход на свой сайт с устройств на этой версии ОС.

Компания Apple проводит внутреннее тестирование iOS 18.3.1 для iPhone, сообщает портал MacRumors. Они обнаружили вход на свой сайт с устройств на этой версии ОС.

Судя по всему, iOS 18.3.1 будет минорным обновлением с устранением багов и ошибок, обнаруженных в релизных сборках iOS 18.3. К слову, пока никаких массовых жалоб на какие-то проблемы с iOS 18.3 не зафиксировано. Скорее всего, патч выйдет в ближайшие дни. Судя по всему, iOS 18.3.1 будет минорным обновлением с устранением багов и ошибок, обнаруженных в релизных сборках iOS 18.3. К слову, пока никаких массовых жалоб на какие-то проблемы с iOS 18.3 не зафиксировано. Скорее всего, патч выйдет в ближайшие дни. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Кроме того, Apple должна выпустить первую бета-версию iOS 18.4 в этом месяце. Ожидается, что в следующим обновлении появятся нвоые функции Apple Intelligence, новые эмодзи и многое другое.