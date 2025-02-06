Apple готовит срочное обновление iOS 18.3.1 для iPhone

Фархад

iOS

Компания Apple проводит внутреннее тестирование iOS 18.3.1 для iPhone, сообщает портал MacRumors. Они обнаружили вход на свой сайт с устройств на этой версии ОС.

Судя по всему, iOS 18.3.1 будет минорным обновлением с устранением багов и ошибок, обнаруженных в релизных сборках iOS 18.3. К слову, пока никаких массовых жалоб на какие-то проблемы с iOS 18.3 не зафиксировано. Скорее всего, патч выйдет в ближайшие дни.

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Кроме того, Apple должна выпустить первую бета-версию iOS 18.4 в этом месяце. Ожидается, что в следующим обновлении появятся нвоые функции Apple Intelligence, новые эмодзи и многое другое.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+430
Alex82
Главное больше эмодзи 😄🤦🏻‍♂️
2 часа назад в 21:36
#
+80
Gntlmn Mthfcng
Надеюсь уберут принудительную установку пакета AI
час назад в 22:10
#
tellurian
+2135
tellurian Gntlmn Mthfcng
В таких обновлениях сильно ничего не меняют. Как правило закрывают баги и критические ошибки.
час назад в 22:31
#
+104
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
До 18 оси хоть можно было на месяц другой об этой единичке на иконке настройки забыть (решалось путем загрузки обновы и откл вифи с последующим удалением загруженного обновления), теперь же каждый день лезет обнова 18.3, задолбала…
2 минуты назад
#

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