Apple готовит срочное обновление iOS 18.3.1 для iPhone

Компания Apple проводит внутреннее тестирование iOS 18.3.1 для iPhone, сообщает портал MacRumors. Они обнаружили вход на свой сайт с устройств на этой версии ОС.
Судя по всему, iOS 18.3.1 будет минорным обновлением с устранением багов и ошибок, обнаруженных в релизных сборках iOS 18.3. К слову, пока никаких массовых жалоб на какие-то проблемы с iOS 18.3 не зафиксировано. Скорее всего, патч выйдет в ближайшие дни.
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