Apple готовит версию Siri, которой вы точно захотите пользоваться



Компания Apple работает над обновленной версией своего голосового помощника. Об этом сообщает MacRumors.



Согласно источнику, инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился новыми подробностями о планах Apple на ближайшее будущее. Он говорит, что компания работает над большим обновлением голосового помощника Siri.



По данным Гурмана, главным нововведением обновленной Siri будет отказ от триггер-фразы «Привет Siri» для вызова ассистента. Чтобы использование Siri было комфортнее, Apple может организовать управление иначе — например, чтобы достаточно было произнести слово Siri в начале голосовой команды.



Например, вместо двух фраз «Привет Siri» и «Установи будильник» можно будет произнести всего одну: «Siri установи будильник». Запросы к голосовому помощнику явно станут быстрее, а сам пользователь будет чувствовать себя более комфортно, не здороваясь в пустоту с несуществующим собеседником.



Помимо этого, Гурман сообщает, что Apple работает над более глубокой интеграцией Siri в сторонние приложения и сервисы.

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