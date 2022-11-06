Siri Apple iPhone

Apple готовит версию Siri, которой вы точно захотите пользоваться

Олег

Siri


Компания Apple работает над обновленной версией своего голосового помощника. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился новыми подробностями о планах Apple на ближайшее будущее. Он говорит, что компания работает над большим обновлением голосового помощника Siri.

По данным Гурмана, главным нововведением обновленной Siri будет отказ от триггер-фразы «Привет Siri» для вызова ассистента. Чтобы использование Siri было комфортнее, Apple может организовать управление иначе — например, чтобы достаточно было произнести слово Siri в начале голосовой команды.

Например, вместо двух фраз «Привет Siri» и «Установи будильник» можно будет произнести всего одну: «Siri установи будильник». Запросы к голосовому помощнику явно станут быстрее, а сам пользователь будет чувствовать себя более комфортно, не здороваясь в пустоту с несуществующим собеседником.

Помимо этого, Гурман сообщает, что Apple работает над более глубокой интеграцией Siri в сторонние приложения и сервисы. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
А вы знали о такой фишке Siri? Очень просто и удобно!
Новый закон Евросоюза окончательно превратит iOS в Android
Как распознать песню из YouTube-ролика или фильма прямо во время просмотра на iPhone

Рекомендации

Рекомендации

«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем
«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+432
samOsebe
давно пора.
Вчера в 19:12
#
Mers
+4158
Mers
Еще бы в автономную Сири русский завезли…
Вчера в 21:06
#
–3
Gntlmn Mthfcng
Кто вообще пользуется Сири, это самый тупой голосовой ассистент. Круто было б допустить Алису для использования по умолчанию
Вчера в 22:44
#
Илья Заславский
+1
Илья Заславский Gntlmn Mthfcng
На русском Сири конечно не блещет. Хотя, несмотря на это она остаётся ассистентом на базе ИИ, а вот Алиса чем дальше тем больше заставляет усомниться в Своём праве так называться. Важные замечания: 1) я одинаково хорошо владею и русским и английским языками. 2) мой умный дом это Apple HomeKit, и как большое количество следствие HomePod mini. Но, так же имеется пара Я.Станций и пара мини первого поколения. Нужны конечно для невероятно дешевой подписки не уступающей конкурентам, если добавить станции то с тв «аппликацией», а с недавнего времени ещё и с доступом к обалденной библиотеке Аудио Книг. Так что я регулярно пользуюсь обоими ассистентами, и не отношусь к кому-то предвзято. Но новые «фенечки» режима диджей как и отсутствие малейшей индикации «самообучения» постоянно создают ощущение что я говорю с кучей перелинкованных между собой скриптов...
2 часа назад в 01:32
#
+38
saman
Чего это они про нее вспомнили?
Вчера в 22:51
#
Seagull
–461
Seagull saman
Денежек видимо захотелось)
2 часа назад в 01:41
#
T0mmyGfs
+111
T0mmyGfs
Пользуюсь Сири очень часто, каждый день, ставлю музыку, будильник, открываю приложения, делаю заметки. Обновить давно бы уже пора, я вообще удивлён, что они так забили на своего ассистента. Сейчас с развитием нейросетей и технологическим продвижением можно очень хорошо докрутить, а то некоторые моменты прям очень раздражают, типа — я не могу включить вайфай, я не могу отключить блютуз, я не вижу приложения для этого, и проч. Поэтому обновлению буду очень рад.
час назад в 02:46
#