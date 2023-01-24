Apple готовит Watch X. Что это за часы?

В сети появился новый инсайд о будущих планах Apple относительно своих смарт-часов. Судя по всему, они повторят судьбу iPhone.
Французский инсайдерский портал iPhoneSaft сообщил любопытные подробности о будущих Apple Watch, которые могут выйти уже в 2023 году. Информация получена от поставщика Luxshare, находящегося в цепочке Apple. Согласно этому инсайду, команда Apple не станет выпускать Watch 9, перескочив этот номер из-за плохого поверья, связанного с цифрой 9 и распространенного в Китае.
Подобные соображения уже неоднократно влияли на технологических гигантов. Например, Microsoft перешла с Windows 8.1 сразу на Windows 10, минуя девятую версию. Также можно вспомнить iPhone X, который вышел одновременно с iPhone 8, при этом девятой модели Apple так и не выпустила.
По данным Luxshare, в 2023 году «яблочная» компания выпустит Apple Watch X (10). Работать они будут на watchOS 10 — это смотрится красиво, и, скорее всего, Apple захочет воспользоваться этим совпадением.
Что касается подробностей о самих часах, то пока их довольно мало. Скорее всего, Apple Watch X получат microLED-дисплей и датчик уровня сахара в крови. Инсайдер предполагает, что Apple изменит дизайн Watch X ради того, чтобы часы отличались от предыдущих моделей — да и большой редизайн iPhone X в свое время тоже намекает на это.
Сообщается, что Apple Watch X могут наконец получить плоский дисплей и тот самый дизайн с плоскими гранями, о котором слухи ходят уже давно. Возможно, это устройство будет похоже на Watch Ultra, только поменьше в размерах.
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