Apple готовится к выпуску безумно мощных базовых MacBook Pro с огромным запасом оперативной памяти

Фархад
MBPro

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple активно тестирует новые MacBook Pro с невероятно мощным чипсетом и 36 ГБ объединённой памяти.

По словам инсайдера, за производительность ноутбука отвечает 3-нм чип M3 Pro с 12-ядерным процессором, 18-ядерным графическим процессором и 36 ГБ памяти. Эту информацию подтверждает утечка из журнала разработчиков App Store. Для сравнения текущий базовый чип M2 Pro предлагает 10 ядер ЦП, 16 графических ядер и 16 ГБ памяти.

Гурман считает, что новый чип предназначен для базовых 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro следующего поколения, которые выйдут уже в 2024 году.

Вместе с этим инсайдер в очередной раз подтвердил, что 15-дюймовый MacBook Air, который Apple представит на конференции WWDC уже 5 июня, будет оснащён стандартным чипсетом M2.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+141
lokky
36 гигов памяти — это огромный запас?! Гыы))
Сегодня в 20:46
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+95
samych lokky
Для базовой модели да.
2 часа назад в 21:24
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