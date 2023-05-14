Apple готовится к выпуску безумно мощных базовых MacBook Pro с огромным запасом оперативной памяти

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Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple активно тестирует новые MacBook Pro с невероятно мощным чипсетом и 36 ГБ объединённой памяти.По словам инсайдера, за производительность ноутбука отвечает 3-нм чип M3 Pro с 12-ядерным процессором, 18-ядерным графическим процессором и 36 ГБ памяти. Эту информацию подтверждает утечка из журнала разработчиков App Store. Для сравнения текущий базовый чип M2 Pro предлагает 10 ядер ЦП, 16 графических ядер и 16 ГБ памяти.Гурман считает, что новый чип предназначен для базовых 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro следующего поколения, которые выйдут уже в 2024 году.Вместе с этим инсайдер в очередной раз подтвердил, что 15-дюймовый MacBook Air, который Apple представит на конференции WWDC уже 5 июня, будет оснащён стандартным чипсетом M2.