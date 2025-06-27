Apple готовится к выпуску нового аудиопродукта

Фархад

AirPods

Компания Apple обновила кодовую базу, добавив числовую ссылку на новый аудиопродукт с идентификатором 8239. Он не совпадает ни с одним из текущих устройств линейки AirPods или Beats.

Пока это всё, что известно — ни названия, ни описания. Но наличие ID именно в разделе синхронизации Bluetooth говорит о подготовке к скорому запуску. Скорее всего, Apple всё-таки выпустит AirPods Pro 3 этой осенью. Предполагается, что они получат обновлённый дизайн, улучшенную систему активного шумоподавления, новое аудиоядро и даже сенсоры для мониторинга здоровья (пульсометр). Логично предположить, что ID 8239 как раз относится к ним.

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С другой стороны, полностью исключать новые Beats тоже нельзя. Apple часто тестирует несколько устройств параллельно. Так что это может быть как AirPods Pro 3, так и неожиданный анонс в виде спортивных Beats.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+186
Nikodimus73
Логотип на футляре, доставил))
29 минут назад
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