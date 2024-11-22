Apple готовится к выпуску первых MacBook Pro с OLED-дисплеями







Тайваньская исследовательская фирма TrendForce поделилась инсайдом относительно планов Apple по выпуску первых моделей MacBook Pro с OLED-дисплеями. Тайваньская исследовательская фирма TrendForce поделилась инсайдом относительно планов Apple по выпуску первых моделей MacBook Pro с OLED-дисплеями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным источника, компания призвала своих поставщиков OLED-панелей увеличить инвестиции в производство дисплеев для ноутбуков. В TrendForce уверены, что Apple выпустит первый MacBook с OLED-экраном в период с 2026 по 2027 год. Основными поставщиками панелей выступят LG и Samsung.По сравнению с текущими моделями MacBook Pro, которые используют панели Mini-LED, переход на OLED обеспечит повышенную яркость, более высокий коэффициент контрастности с более глубоким чёрным цветом, улучшенную энергоэффективность и многое другое. Но самое главное — OLED-дисплеи позволят сделать MacBook Pro тоньше.Стоит отметить, что ранее и другие инсайдеры говорили о выходе первых ноутбуков Apple с OLED-экранами в 2026 году.