Apple готовится к выпуску первых MacBook Pro с OLED-дисплеями

Тайваньская исследовательская фирма TrendForce поделилась инсайдом относительно планов Apple по выпуску первых моделей MacBook Pro с OLED-дисплеями.
По сравнению с текущими моделями MacBook Pro, которые используют панели Mini-LED, переход на OLED обеспечит повышенную яркость, более высокий коэффициент контрастности с более глубоким чёрным цветом, улучшенную энергоэффективность и многое другое. Но самое главное — OLED-дисплеи позволят сделать MacBook Pro тоньше.
Стоит отметить, что ранее и другие инсайдеры говорили о выходе первых ноутбуков Apple с OLED-экранами в 2026 году.