Apple готовится к выпуску умных очков с камерами и ИИ в 2026 году

Фархад

RB

По данным Bloomberg, Apple ускорила разработку собственных умных очков с элементами искусственного интеллекта. Массовое производство прототипов стартует уже в конце 2025, а релиз намечен на конец следующего года.

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Устройство должно составить конкуренцию смарт-очкам Ray-Ban, но при девайс Apple предложит более качественную сборку. Главные функции — голосовое управление через Siri, камера, микрофоны, динамики, звонки, музыка, пошаговая навигация и перевод в реальном времени.

Проект ведёт команда Vision Products Group, ранее отвечавшая за Vision Pro. Очки будут анализировать происходящее вокруг, использовать ИИ для взаимодействия с окружающим миром и, возможно, в будущем перейдут со сторонних решений от Google и OpenAI на собственные алгоритмы Apple. Однако внутри компании сохраняются сомнения в зрелости её ИИ-инструментов.

Скорее всего, больше подробностей об очках Apple появится к осени.
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Источник:
9to5Mac
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