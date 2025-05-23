Apple готовится к выпуску умных очков с камерами и ИИ в 2026 году







По данным Bloomberg, По данным Bloomberg, Apple ускорила разработку собственных умных очков с элементами искусственного интеллекта. Массовое производство прототипов стартует уже в конце 2025, а релиз намечен на конец следующего года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Устройство должно составить конкуренцию смарт-очкам Ray-Ban, но при девайс Apple предложит более качественную сборку. Главные функции — голосовое управление через Siri, камера, микрофоны, динамики, звонки, музыка, пошаговая навигация и перевод в реальном времени.Проект ведёт команда Vision Products Group, ранее отвечавшая за Vision Pro. Очки будут анализировать происходящее вокруг, использовать ИИ для взаимодействия с окружающим миром и, возможно, в будущем перейдут со сторонних решений от Google и OpenAI на собственные алгоритмы Apple. Однако внутри компании сохраняются сомнения в зрелости её ИИ-инструментов.Скорее всего, больше подробностей об очках Apple появится к осени.