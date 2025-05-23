Apple готовится к выпуску умных очков с камерами и ИИ в 2026 году

По данным Bloomberg, Apple ускорила разработку собственных умных очков с элементами искусственного интеллекта. Массовое производство прототипов стартует уже в конце 2025, а релиз намечен на конец следующего года.
Проект ведёт команда Vision Products Group, ранее отвечавшая за Vision Pro. Очки будут анализировать происходящее вокруг, использовать ИИ для взаимодействия с окружающим миром и, возможно, в будущем перейдут со сторонних решений от Google и OpenAI на собственные алгоритмы Apple. Однако внутри компании сохраняются сомнения в зрелости её ИИ-инструментов.
Скорее всего, больше подробностей об очках Apple появится к осени.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides