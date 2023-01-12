Стив Джобс Apple Инсайды

Apple готовится нарушить завет Стива Джобса. Он бы такого не допустил?

Олег

Стив Джобс


Компания Apple рассматривает возможность выпуска MacBook с сенсорным экраном, что напрямую противоречит воле Стива Джобса при его жизни. На это обратил внимание ресурс ReviewGeek.

Ранее мы рассказывали об инсайде от Bloomberg: по данным издания, Apple разрабатывает совершенно новый MacBook, который впервые в истории компании получит сенсорный дисплей. Источник описывает этот процесс как «активное внедрение» и считает, что устройство действительно будет представлено в обозримом будущем.

Любопытно, что Стив Джобс при своей жизни уже высказывался о ноутбуках с сенсорным дисплеем. Например, в октябре 2010 года в ходе конференции Back to the Mac он говорил:
«[Сенсорный дисплей в ноутбуке] дает отличный опыт, но через короткий промежуток времени вы начнете уставать, а после длительной работы ваша рука захочет отвалиться». 
В ходе этого небольшого монолога на экране показывались рендеры, подкрепляющие аргументы бывшего СЕО Apple. 



Получается, что, выпустив сенсорный MacBook, компания Apple нарушит прямой завет Стива Джобса. Впрочем, на это есть три контраргумента.
  • Во-первых, Apple уже неоднократно выпускала продукты, саму идею которых критиковал Джобс. Например, Apple Pencil, большой iPhone и маленький iPad mini.
  • Во-вторых, с 2010 года мир — в том числе IT-индустрия — сильно изменился. Быть может, в современных реалиях Стив изменил бы свое мнение относительно сенсорного ноутбука.
  • В-третьих, Apple в некоторой степени уже нарушила этот завет, когда выпустила чехол-клавиатуру Magic Keyboard для iPad. Вместе с трекпадом «яблочный» планшет очень похож на ноутбук с сенсорным дисплеем как внешне, так и в использовании.
iPad с клавиатурой

Ранее мы показали фото Стива Джобса, обработанное нейросетью — на нем бывший СЕО Apple выглядит так, будто до сих пор жив.

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Источник:
ReviewGeek
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+572
Pavel Nikiforov
У конторы стагнация. Началось прикручивание синих писалок и брызговиков спарко 🤷🏼‍♂️
час назад в 22:50
#
+39
ProLogic6
Стиви бы точно выпал в осадок от 2022 и 2023 хорошо что не увидел наших реалий
час назад в 23:18
#
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