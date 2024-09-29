Apple готовится убрать из продажи 6 девайсов. Стоит ли их перехватить как можно скорее?

Олег

iPad mini


Компания Apple может прекратить продажи нескольких своих устройств в преддверие релиза новинок в октябре. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, речь идет о грядущей небольшой презентации, на которой Apple покажет всему миру новые iPad и Mac. В частности, инсайдеры ждут до конца текущего года релиза следующих устройств:
  • MacBook Pro 14/16’’ (M4 / M4 Pro / M4 Max)
  • Mac mini (M4 / M4 Pro)
  • iMac 24 (M4)
  • iPad mini 7
  • iPad 11.
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Если все эти девайсы будут представлены, то из продажи, скорее всего, исчезнут более старые их версии:
  • iPad mini 6
  • iPad 10
  • Mac mini M2
  • iMac 24 (M3)
  • MacBook Pro 14/16’’ (M3 / M3 Pro / M3 Max).


Если вы давно присматриваетесь к этим устройствам, то приобрести их как можно скорее может быть лишь одна причина — цена. За время, пока они находятся в продаже, их ценник успел немного снизиться, а более свежие модели однозначно будут стоить дороже. Насколько эта разница будет оправдана нововведениями, пока неясно. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Дэн Селезнёв
+1041
Дэн Селезнёв
Тестирование комментариев
Сегодня в 13:36
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+4793
Carter_Mayers
Apple запарили, iMac 24 настолько мелкий, что не серьёзно совсем блин. Пусть там хоть будет M8, пока нормального размера не выйдет, нафиг он после 27 дюймов не нужен большинству будет. Размер в случае с моноблоком, решает ничуть не меньше железа
Сегодня в 13:44
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