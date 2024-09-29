Apple готовится убрать из продажи 6 девайсов. Стоит ли их перехватить как можно скорее?

Компания Apple может прекратить продажи нескольких своих устройств в преддверие релиза новинок в октябре. Об этом пишет 9to5Mac.Согласно источнику, речь идет о грядущей небольшой презентации, на которой Apple покажет всему миру новые iPad и Mac. В частности, инсайдеры ждут до конца текущего года релиза следующих устройств:

iPad mini 6

iPad 10

Mac mini M2

iMac 24 (M3)

MacBook Pro 14/16’’ (M3 / M3 Pro / M3 Max).

Если все эти девайсы будут представлены, то из продажи, скорее всего, исчезнут более старые их версии:Если вы давно присматриваетесь к этим устройствам, то приобрести их как можно скорее может быть лишь одна причина — цена. За время, пока они находятся в продаже, их ценник успел немного снизиться, а более свежие модели однозначно будут стоить дороже. Насколько эта разница будет оправдана нововведениями, пока неясно.