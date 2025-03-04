Apple готовится выпустить мощнейший Mac на этой неделе







Журналист и инсайдер Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple ещё удивит нас довольно неожиданными анонсами на этой неделе. Он уверен, что обновлённая версия Mac Studio может выйти в ближайшие дни.

Журналист и инсайдер Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple ещё удивит нас довольно неожиданными анонсами на этой неделе. Он уверен, что обновлённая версия Mac Studio может выйти в ближайшие дни.

По словам Гурмана, новый топовый компьютер Apple будет доступен в двух конфигурациях — с чипом M4 Max, который мы впервые увидели в MacBook Pro 2024 года, а также с процессором M3 Ultra. Как выяснилось, Apple даже не стала разрабатывать чип M4 Ultra. По словам Гурмана, новый топовый компьютер Apple будет доступен в двух конфигурациях — с чипом M4 Max, который мы впервые увидели в MacBook Pro 2024 года, а также с процессором M3 Ultra. Как выяснилось, Apple даже не стала разрабатывать чип M4 Ultra. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Стоит отметить, что топовые чипы Ultra обычно представляли собой два чипа Max, соединённых вместе, но у M3 Max нет функции межсоединения UltraFusion, которая позволяет «склеивать» чипы Max. Поэтому M3 Ultra, скорее всего, будет независимым чипом, который будет отличаться строением от предыдущих чипов Ultra.