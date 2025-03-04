Apple готовится выпустить мощнейший Mac на этой неделе

Журналист и инсайдер Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple ещё удивит нас довольно неожиданными анонсами на этой неделе. Он уверен, что обновлённая версия Mac Studio может выйти в ближайшие дни.
По словам Гурмана, новый топовый компьютер Apple будет доступен в двух конфигурациях — с чипом M4 Max, который мы впервые увидели в MacBook Pro 2024 года, а также с процессором M3 Ultra. Как выяснилось, Apple даже не стала разрабатывать чип M4 Ultra.
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