Apple готовится выпустить мощнейший Mac на этой неделе

Фархад

M4

Журналист и инсайдер Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple ещё удивит нас довольно неожиданными анонсами на этой неделе. Он уверен, что обновлённая версия Mac Studio может выйти в ближайшие дни.

По словам Гурмана, новый топовый компьютер Apple будет доступен в двух конфигурациях — с чипом M4 Max, который мы впервые увидели в MacBook Pro 2024 года, а также с процессором M3 Ultra. Как выяснилось, Apple даже не стала разрабатывать чип M4 Ultra.

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Стоит отметить, что топовые чипы Ultra обычно представляли собой два чипа Max, соединённых вместе, но у M3 Max нет функции межсоединения UltraFusion, которая позволяет «склеивать» чипы Max. Поэтому M3 Ultra, скорее всего, будет независимым чипом, который будет отличаться строением от предыдущих чипов Ultra.
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Источник:
MacRumors
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