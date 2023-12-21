Apple GPT перевернет то, как вы использовали iPhone до сих пор

Фото: MacRumors
Компания Apple готовит инновационный метод запуска языковых моделей на iPhone, который позволит сделать огромный качественный скачок вперед. Об этом пишет MacRumors.
Слухи о разработке Apple GPT уже давно будоражат умы фанатов, однако для работы языковых моделей на смартфонах всё еще сохраняется одно большое ограничение — память. Нейросети вроде ChatGPT требуют большого количества памяти для хранения кэша и архивов данных, но объем оперативной памяти iPhone даже близко не позволяет это реализовать. Теперь инженеры Apple придумали решение.
Компания Apple готовит инновационный метод запуска языковых моделей на iPhone, который позволит сделать огромный качественный скачок вперед. Об этом пишет MacRumors.
Слухи о разработке Apple GPT уже давно будоражат умы фанатов, однако для работы языковых моделей на смартфонах всё еще сохраняется одно большое ограничение — память. Нейросети вроде ChatGPT требуют большого количества памяти для хранения кэша и архивов данных, но объем оперативной памяти iPhone даже близко не позволяет это реализовать. Теперь инженеры Apple придумали решение.
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Согласно источнику, в будущих iPhone будет реализовано использование встроенного флеш-накопителя для развертывания больших языковых моделей прямо на смартфоне. Apple использует два ключевых метода для этого:
- Повторное использование ранее обработанных данных вместо полной обработки массива для каждого запроса.
- Объединение строк кода во время работы, подобно чтению книги большими частями, а не по одному слову. Группировка данных позволит ускорить способность ИИ понимать и генерировать язык.
Описанные выше подходы позволят использовать для Apple GPT минимум в два раза больше памяти, чем обычно предлагает ОЗУ iPhone. Как следствие, работа ИИ на айфоне ускорится в 4-5 раз на вычислительных и до 25 раз на графических ядрах.
Всё это поспособствует огромному скачку в работе нейросетей на iPhone и подарит пользователям такой опыт, которого они никогда не испытывали. Говорят, полностью переосмысленная нейро-Siri удивит нас уже в iOS 18.