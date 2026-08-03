Apple грозит огромный штраф за отказ предустанавливать «Макс» и RuStore

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении Apple из-за неисполнения предупреждения ведомства. Компания не выполнила требования об устранении дискриминационных условий в отношении российских поисковых систем и предустановке отечественного программного обеспечения на устройства с iOS. Речь идёт о национальном мессенджере «Макс» и магазине приложений RuStore. Apple грозит штраф до 4 миллиардов рублей.ФАС выдала Apple предупреждение ещё 1 июля 2026 года, установив срок для устранения нарушений — до 15 июля. Ведомство указало, что на устройствах с iOS по умолчанию установлена иностранная поисковая система, а для выбора российских аналогов пользователю приходится вручную менять настройки, что ставит отечественных разработчиков в неравные условия по сравнению с иностранными конкурентами. Кроме того, Apple не исполнила требования законодательства о предустановке российского ПО, в частности «Макс» и RuStore. Отдельным поводом для претензий стало удаление из App Store всех сервисов холдинга VK и мессенджера «Макс» в июне 2026 года.По итогам рассмотрения дела компания Apple может быть оштрафована. При этом эксперты не ожидают мгновенной блокировки устройств Apple в России, однако давление на компанию через нормативные и технологические ограничения может постепенно усложнить ввоз, поддержку и работу iPhone в нашей стране. В ФАС отметили, что аналогичные антимонопольные разбирательства в отношении дискриминационных действий Apple сейчас проходят в нескольких странах, включая государства БРИКС.