Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple грозит огромный штраф за отказ предустанавливать «Макс» и RuStore

Александр

Фото Magnific

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении Apple из-за неисполнения предупреждения ведомства. Компания не выполнила требования об устранении дискриминационных условий в отношении российских поисковых систем и предустановке отечественного программного обеспечения на устройства с iOS. Речь идёт о национальном мессенджере «Макс» и магазине приложений RuStore. Apple грозит штраф до 4 миллиардов рублей.

ФАС выдала Apple предупреждение ещё 1 июля 2026 года, установив срок для устранения нарушений — до 15 июля. Ведомство указало, что на устройствах с iOS по умолчанию установлена иностранная поисковая система, а для выбора российских аналогов пользователю приходится вручную менять настройки, что ставит отечественных разработчиков в неравные условия по сравнению с иностранными конкурентами. Кроме того, Apple не исполнила требования законодательства о предустановке российского ПО, в частности «Макс» и RuStore. Отдельным поводом для претензий стало удаление из App Store всех сервисов холдинга VK и мессенджера «Макс» в июне 2026 года.

По итогам рассмотрения дела компания Apple может быть оштрафована. При этом эксперты не ожидают мгновенной блокировки устройств Apple в России, однако давление на компанию через нормативные и технологические ограничения может постепенно усложнить ввоз, поддержку и работу iPhone в нашей стране. В ФАС отметили, что аналогичные антимонопольные разбирательства в отношении дискриминационных действий Apple сейчас проходят в нескольких странах, включая государства БРИКС.
-3
Источник:
РБК
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Что позволено Apple — то не прощается никому другому. Вот яркое доказательство
Эти 3 нововведения macOS 27 вынудят вас ее установить сразу после релиза
Вышел трейлер 4 сезона «Тед Лассо». Когда первая серия?

Рекомендации

Рекомендации

⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+298
Gabriel
Ну штраф и что?
Меры воздействия эффективны только если компания официально представлена в юрисдикции государства.
час назад в 17:40
#

Читайте также