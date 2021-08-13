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Несколько крупных корпораций, в том числе Apple и Google, организовали «союз противостояния» на фоне обсуждения нового законопроекта в США. Об этом рассказали в iMore.

Речь идет о предложении, которое было внесено в сенат США и сейчас находится на этапе рассмотрения и обсуждения. Оно уже негласно прозвано «законом против Apple» и подразумевает новые правила контроля над крупнейшими магазинами приложений. О нюансах законопроекта мы рассказали вот здесь, но если коротко: власти США могут обязать Apple открыть доступ сторонним магазинам приложений на iOS и iPadOS.

Новая «левоцентристская организация технологической индустрии» получила название «Палата прогресса» (видимо, каламбур от «Палаты конгресса США»). Помимо Apple и Google, в неё вступили Amazon, Facebook, Twitter, Lyft и другие крупные международные корпорации. «Палата прогресса» уже озвучила своё мнение касательно обсуждаемого законопроекта:
«Принять этот закон — всё равно что ткнуть пальцем в глаз любого, кто купил iPhone или Android, потому что телефоны и их магазины приложений в текущем состоянии безопасны, надежны и просты в использовании»
Директор группы Адам Ковалевич добавляет:
«Я не вижу, чтобы в Вашингтоне потребители устраивали забастовки, требуя от Конгресса сделать их смартфоны глупее. А у самого Конгресса, несомненно, есть дела поважнее, чем вмешиваться в многомиллионные споры между компаниями»
«Палата прогресса» в своем пресс-релизе заявила, что новое законодательство «обяжет производителей электроники разрешать установку рискованных и небезопасных сторонних магазинов и платежных систем», что «подорвет безопасность, доверие и удобство, к которым потребители привыкли, и которые они так ценят». Кроме того, группа обвинила сенат, что, рассматривая такой законопроект, он лоббирует интересы Epic Games, Spotify и других подобных компаний, что априори не должно происходить среди политиков.

В сухом остатке, «Палата прогресса» намерена бороться за сохранение текущего положения в области магазинов приложений и совершения внутренних покупок. 



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