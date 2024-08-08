Apple и Google в шоке: хакеры по-прежнему используют древнейшую уязвимость для взлома Safari и Chrome

Фархад
Браузеры

Исследователи из израильского стартапа по кибербезопасности Oligo Security обнаружили уязвимость безопасности нулевого дня, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным во внутренней частной сети пользователей браузеров Apple Safari, Google Chrome и Mozilla Firefox.

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Apple уже заявила, что планирует заблокировать попытки веб-сайтов отправлять вредоносные запросы на IP-адрес 0.0.0.0 в macOS Sequoia и обновлении Safari 18, которое также будет доступно для macOS Sonoma и macOS Ventura.

«Использование уязвимости 0.0.0.0-day может позволить хакерам получить доступ к внутренней частной сети жертвы, открывая широкий спектр векторов атак», — отметил Ави Люмельски из Oligo Security.

К слову, этой уязвимости уже больше 18 лет, поэтому странно, что инженеры Apple и Google не предусмотрели возможности её использования злоумышленниками. Теперь остаётся дождаться, когда компании обновят свои браузеры.
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Источник:
MacRumors
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