По данным китайского информационного агентства UDN, компания Apple заключила договор с MediaTek. Производитель чипов будет поставлять ей микросхемы для ряда новых продуктов.
Речь не идёт о поставках процессоров для iPhone и iPad, MediaTek будет производить чипы для наушников бренда Beats. По всей видимости, эти чипы будут использоваться в недорогих моделях (вроде Beats Flex), а флагманские наушники (например, Beats Studio) по-прежнему будут комплектоваться собственными процессорами Apple из серии H.
Источники считают, что MediaTek выполнит первый заказ от Apple в период с февраля по март 2021 года. Можно предположить, что в этом году Apple значительно расширит ассортимент наушников Beats и выпустит несколько недорогих моделей, которые, как и Beats Flex, будут конкурировать с продукцией популярных брендов в среднем ценовом диапазоне.
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