Apple Intelligence появится на китайских iPhone 15 Pro и iPhone 16, но с нейросетью Baidu и полным отсутствием конфиденциальности

Фархад



Apple готовится запустить свои нейросетевые функции Apple Intelligence на устройствах, предназначенных для рынка Китая, в 2025 году. Сегодня стало известно, что компания договорилась о партнёрстве с Baidu, но её смущают вопросы конфиденциальности.

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По данным The Information, инженеры Apple и Baidu адаптируют большие языковые модели Baidu, чтобы они работали для пользователей iPhone из Китая. Однако модели испытывают некоторые трудности с пониманием контекста и предоставлением точных ответов на распространенные запросы.

Источники отмечают, что эти проблемы необходимо решить, прежде чем запускать Apple Intelligence на продуктах Apple в Китае.

Кроме того, Baidu хочет сохранять данные пользователей iPhone, которые выполняют поиск с использованием ИИ, что никак не стыкуется с политикой Apple. Даже сам Apple Intelligence основан на технологии Private Cloud Compute, которая выполняет большую часть операций на устройствах или в зашифрованном облаке.

Видимо, Apple придётся пойти на компромисс, чтобы сохранить конкурентоспособность iPhone на третьем по величине рынке сбыта. К тому же, компания уже относится к Китаю «по-особенному», сотрудничая с Baidu. В частности, Apple должна платить Baidu комиссию за использование модели ИИ Ernie 4.0 и покрывать все расходы на её адаптацию для iPhone.
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Источник:
9to5
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