Apple iPhone 7 стал самой популярной моделью на «вторичке»

Олег

iPhone 7


Устаревший iPhone 7 стал самым популярным смартфоном на вторичном рынке и среди восстановленных устройств. Об этом сообщает «Мегафон».

Согласно источнику, «Мегафон» раскрыл статистику продаж восстановленных смартфонов в 2022 году. Самым продаваемым устройством за весь год стал Apple iPhone 7 — модель, которую представили в 2016 году, то есть около 7 лет назад. Его стоимость была самой низкой в линейке Apple на «вторичке».

Помимо iPhone 7, в пятерку самых продаваемых восстановленных смартфонов вошли iPhone XR, iPhone 8, Samsung Galaxy A10 и Xiaomi Redmi 9A.

«Мегафон» сообщает, что чаще всего в 2022 году на вторичном рынке россияне покупали флагманские модели высокой ценовой категории. Однако есть и исключения, например, в топ-10 популярных смартфонов года вошел Huawei Y5p, он стоит менее 10 тысяч рублей.

Если говорить о брендах, то лидирует Samsung — его доля на «вторичке» составляет 35,5%. Скорее всего, это связано с широким модельным рядом и обилием ценовых категорий смартфонов Galaxy.

Любопытно, что во втором и третьем квартале 2022 года россияне покупали в основном iPhone, но вот в конце года стали брать больше Android-смартфонов. «Мегафон» объясняет снижение интереса к iPhone тем, что рынок перенасыщен ими после небольшого летнего дефицита.

«Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества. Мы ожидаем роста продаж в 2023 году и планируем расширять линейку смартфонов, в которой уже сейчас насчитывается 200 моделей», — «Мегафон». 

Напомним, что восстановленные смартфоны начали продаваться в салонах «Мегафона» в апреле 2022 года. 

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Комментарии

Mers
+4289
Mers
Я бы ниже 8-ки уже не брал, хотя даже она под вопросом.
час назад в 10:48
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+87
unfailingsky Mers
Денег нет у народа, не по доброй воле скупают..
час назад в 11:05
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