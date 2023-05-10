Apple исправила неприятный баг в macOS Ventura, и вот почему это очень хорошо

Компания Apple исправила ошибку с фильтрацией трафика в macOS Ventura. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы писали, что в четвертой бета-версии macOS Ventura 13.4 появился странный баг — система разом вывела из строя все сторонние приложения, фильтрующие трафик. Они просто не могли запуститься, постоянно прерывая интернет-соединение; всё налаживалось лишь после удаления приложений. Напомним, что к фильтрующим контент утилитам относятся блокировщики рекламы.
Тогда возникло предположение, что Apple собирается урезать возможность блокировки рекламы в macOS, подобно тому, как это планирует Google в Chrome. Однако вчерашняя сборка Release Candidate вышла без этого бага: приложения, фильтрующие контент, снова ожили и работают на ней штатно.
Это очень важное исправление, и ему можно только порадоваться: раз Apple поправила работу фильтровщиков, значит не собирается намеренно ограничивать их работу. По крайней мере, в настоящее время.