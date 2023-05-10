Apple исправила неприятный баг в macOS Ventura, и вот почему это очень хорошо

Олег

Ventura


Компания Apple исправила ошибку с фильтрацией трафика в macOS Ventura. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы писали, что в четвертой бета-версии macOS Ventura 13.4 появился странный баг — система разом вывела из строя все сторонние приложения, фильтрующие трафик. Они просто не могли запуститься, постоянно прерывая интернет-соединение; всё налаживалось лишь после удаления приложений. Напомним, что к фильтрующим контент утилитам относятся блокировщики рекламы.

Тогда возникло предположение, что Apple собирается урезать возможность блокировки рекламы в macOS, подобно тому, как это планирует Google в Chrome. Однако вчерашняя сборка Release Candidate вышла без этого бага: приложения, фильтрующие контент, снова ожили и работают на ней штатно.

Это очень важное исправление, и ему можно только порадоваться: раз Apple поправила работу фильтровщиков, значит не собирается намеренно ограничивать их работу. По крайней мере, в настоящее время. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Артём
+5
Артём
С момента выхода Ventura до сих пор не починили в играх vsync opengl 120 fps вместо 60 (так и гуглится), цифры энергопотребления в мониторе ресурсов до сих пор огромные (х10 в сравнении с прошлыми версиями macOS)
24 минуты назад
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