Apple исправила самый досадный баг iOS 17, но почему-то скрывает это

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Оказалось, что примечания к iOS 17.2.1 не были одинаковыми во всех странах. Пользователи из некоторых регионов — например, Японии — прочитали, что апдейт «устраняет проблему, при которой батарея может быстро разряжаться в определенных условиях». Владельцы iPhone публикуют эти подробности в соцсетях, а другие задаются вопросом: почему Apple скрывает такое важное исправление?Возможно, компания не уверена, что патч сработает для всех пользователей, и указала его лишь там, где того требует строгое законодательство или другие обстоятельства. Исправлен ли повышенный расход батарейки в iOS 17.2.1 на самом деле — покажет время.