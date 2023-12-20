Apple исправила самый досадный баг iOS 17, но почему-то скрывает это

Олег

iPhone
Фото: Unsplash


Компания Apple отрегулировала расход заряда аккумулятора в самой последней прошивке. Об этом пишет iMore.

Ранее мы писали о релизе iOS 17.2.1, и при этом упоминали, что Apple не заявляла в примечаниях к выпуску никаких конкретных изменений. Описание ограничилось формальными «исправлениями ошибок и улучшениями безопасности», однако, по мнению источника, «под капотом» апдейта находится куда более значительный фактор.

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iOS 17.2.1

Оказалось, что примечания к iOS 17.2.1 не были одинаковыми во всех странах. Пользователи из некоторых регионов — например, Японии — прочитали, что апдейт «устраняет проблему, при которой батарея может быстро разряжаться в определенных условиях». Владельцы iPhone публикуют эти подробности в соцсетях, а другие задаются вопросом: почему Apple скрывает такое важное исправление?

Возможно, компания не уверена, что патч сработает для всех пользователей, и указала его лишь там, где того требует строгое законодательство или другие обстоятельства. Исправлен ли повышенный расход батарейки в iOS 17.2.1 на самом деле — покажет время. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

Misha Gynin
–64
Misha Gynin
Батарея начала заряжаться без подключения питания, скоро запитаю от айфона квартиру, буду экономить на электричестве 🤣
Сегодня в 16:52
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tellurian
+4696
tellurian
Как раз купил японскую версию 15ПМ. :)
2 часа назад в 17:42
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