Apple исправила самый неприятный минус новой кнопки в iPhone 16

Фархад



Похоже, за прошедшие два месяца Apple получила достаточное количество жалоб от владельцев устройств серии iPhone 16 на бесполезность кнопки активации камеры. Поэтому в iOS 18.2 beta 3 появился новый переключатель, который позволяет активировать камеру мгновенно.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По умолчанию, новая кнопка Camera Control в моделях iPhone 16 сначала включала экран при первом нажатии, а при повторном запускала камеру. Это практически уничтожало весь смысл отдельной кнопки, поскольку даже клавиша «Действия» позволяет запускать приложения для съёмки даже с выключенного заблокированного экрана. К счастью, Apple придумала, как это исправить.

В iOS 18.2 beta 3 появился новый переключатель для персонализации управления камерой в iPhone 16. Если его отключить, то смартфоны смогут запускать камеру одним нажатием, даже при выключенном дисплее. С одной стороны, это ускоряет переход к приложению «Камеры», а с другой — увеличивает количество рандомных активаций.

Ожидается, что общедоступная версия iOS 18.2 выйдет в декабре.
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Вышли третьи бета-версии iOS, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 для разработчиков
Владельцы Apple Watch могут получить новую медаль. Как забрать её без тренировок
Apple урезала часть функций Image Playground до её запуска в iOS 18.2

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Anatoly076
+279
Anatoly076
Накуа вообще эта кнопка сдалась? У меня несколько знакомых еще с айфонами 8 выводили на экран «кнопку-пятно» с быстрыми действиями и запускали что им там необходимо. В Самсунгах с изогнутыми дисплеями шторка была вверху справа — смахиваешь а там быстрый запуск 🚀 наиболее частых и необходимых приложений. Для чего аппле заморочились с физической кнопкой, только им походу и известно… 😊😊😊

Как будто с айфоном кто-то пойдет стреляться в техасе, кто быстрее вскинет Револьфон и сфоткает оппонента 👍🏻👍🏻👍🏻🤣🤣🤣🤣🤣
Сегодня в 11:34
#
+959
Paspartu Anatoly076
Если не нужна, её можно просто отключить и не пользоваться
Сегодня в 12:03
#
tellurian
+2033
tellurian Anatoly076
Вы путает виртуальную кнопку, с кнопкой камеры.
Никто не заставляет пользоваться или покупать.
2 часа назад в 13:47
#
Anatoly076
+279
Anatoly076 tellurian
Ну знаете, с таким подходом, давайте вернем вход для наушников — ну просто пусть он в корпусе будет, но вы можете продолжать им «НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». Так же врежем «на всякий случай» кнопки переключения треков на грань смартфонов — вы ими не пользуйтесь, но пусть они будут на тот случай, если у вас с наушников треки не переключаются!

Или с автомобилями, вы купите машину с двумя двигателями (дизель и бензин) просто когда определитесь на каком топливе ездить будете в такой бак из двух и заправите 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣!

Ваш комментарий — шутка? 🤪
22 минуты назад
#
lazex
+52
lazex
Почему-то когда у SE и Nokia была эта кнопка (с меньшей функциональностью, заметим), всем всё нравилось. Но стоило только её поставить Apple, начался вой со всех сторон — ой а нафига, ой а зачем, причём воют главным образом обладатели облезлых китайских бюджеток на андроидле, кто 16-е только на витрине и видел. На самом деле кнопка прикольная, как минимум тем, что камеру можно запустить вообще не глядя, просто по ходу вытаскивания из кармана. Фотографировать же ею напостоянку пока не получается, только при хорошем освещении, иначе идут смазы. Переключать ею камеры тоже прикольно) В общем, в любом случае, лучше, что она есть, чем её бы не было. И да, кому не надо — могут отключить в настройках или переназначить. Но, к слову, никто пока не отключает)
Сегодня в 12:18
#

Читайте также