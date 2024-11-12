Apple исправила самый неприятный минус новой кнопки в iPhone 16

Похоже, за прошедшие два месяца Apple получила достаточное количество жалоб от владельцев устройств серии iPhone 16 на бесполезность кнопки активации камеры. Поэтому в iOS 18.2 beta 3 появился новый переключатель, который позволяет активировать камеру мгновенно.
В iOS 18.2 beta 3 появился новый переключатель для персонализации управления камерой в iPhone 16. Если его отключить, то смартфоны смогут запускать камеру одним нажатием, даже при выключенном дисплее. С одной стороны, это ускоряет переход к приложению «Камеры», а с другой — увеличивает количество рандомных активаций.
Ожидается, что общедоступная версия iOS 18.2 выйдет в декабре.