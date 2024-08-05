Apple исправила самый жирный косяк iOS 18: фотогалерея вернулась к прежнему виду

Фархад
iOS 18

В новой бета-версии iOS 18, вышедшей час назад, компания Apple наконец-то изменила интерфейс приложения «Фото». В ответ на жалобы пользователей разработчики решили избавиться от карусели изображений с изменённым расположением альбомов.

Интересно, что Apple рекламировала обновлённое приложение «Фото» как одну из ключевых фич iOS 18. Компания описывала его как «крупнейший редизайн, который поможет пользователям легко находить и переживать особые моменты». Однако дизайн оказался неоднозначным, и инженерам пришлось его откатить назад.

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В iOS 18 beta 5 пользователям больше не нужно свайпать вниз, чтобы перейти к категории «Все фото», а в разделе «Недавних» теперь отображается контент из «Недавно сохранённых изображений». Ранее эти разделы существовали отдельно.
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Источник:
9to5Mac
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