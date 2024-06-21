Apple исправила жуткую ошибку Vision Pro, которая сделает заиками даже самых смелых







Компания Apple внесла исправление в visionOS, которое запрещает сайтам пугать пользователей с помощью системного бага. Об этом пишет 9to5Mac.



Как известно, сайты и приложения, написанные специально для Apple Vision, имеют возможность работать не только внутри окна, но и заполнять пространство вокруг пользователя. Согласно источнику, уязвимость закралась именно в эту систему; эксплуатируя упущенный Apple баг, некоторые веб-сайты могут заполнять комнату владельца гарнитуры 3D-объектами, которые невозможно убрать.



