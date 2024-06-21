Apple исправила жуткую ошибку Vision Pro, которая сделает заиками даже самых смелых

Олег

Vision

Компания Apple внесла исправление в visionOS, которое запрещает сайтам пугать пользователей с помощью системного бага. Об этом пишет 9to5Mac.

Как известно, сайты и приложения, написанные специально для Apple Vision, имеют возможность работать не только внутри окна, но и заполнять пространство вокруг пользователя. Согласно источнику, уязвимость закралась именно в эту систему; эксплуатируя упущенный Apple баг, некоторые веб-сайты могут заполнять комнату владельца гарнитуры 3D-объектами, которые невозможно убрать.

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Эксперт по кибербезопасности привел яркий пример, как это происходит: человек заходит на обычный с виду веб-сайт и комната вокруг него внезапно наполняется пищащими летучими мышами, которые постоянно перемещаются; даже после закрытия сайта и браузера эффект сохраняется, что может до визга напугать особо чувствительные натуры.

Анимация: 9to5Mac
Видео: 9to5Mac 

Разумеется, вместо летучих мышей может быть всё что угодно, а самое неприятное — для такого развития событий даже не требуется никаких разрешений от владельца гарнитуры. Достаточно просто открыть сайт, настроенный соответствующим образом. Похоже, Apple забыла о своем старом стандарте AR Kit Quick Look, представленном в 2018 году, но теперь ошибка исправлена и веб-серфинг в Vision Pro вновь стал предсказуемым. 

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Источник:
9to5Mac
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