iOS 16 Apple

Apple исправит еще один глюк в iOS 16.1.1

Олег

iOS 16


Компания Apple анонсировала еще одно исправление, которое принесет будущий апдейт iOS 16. Об этом сообщает MacRumors.

Речь идет об iOS 16.1.1 — вчера мы уже рассказывали, что одно изменение в ней должно исправить баг с подключением к Wi-Fi. Теперь же Apple сообщила о дополнительном исправлении, которое появится в будущем апдейте.

Согласно источнику, iOS 16.1.1 подправит компонент, который отвечает за нативную рекламу на устройстве.

«Существует проблема, влияющая на SKAdNetwork для пользователей iOS 16.1. Мы работаем над тем, чтобы быстро решить эту проблему в обновлении программного обеспечения», — Apple. 

Компания не приводит никаких подробностей бага, а лишь обещает его исправить. SKAdNetwork позволяет рекламодателям просматривать статистику эффективности рекламы скачивания самого приложения — то есть, компонент, похоже, связан с последним нововведением в App Store и iOS 16.1

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Источник:
MacRumors
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