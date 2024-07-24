Apple исправит главный недостаток iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в новых iPhone 16



Компания Apple приняла во внимание жалобы пользователей и меняет конструкцию iPhone 16, чтобы проблем больше не возникало. Об этом пишет MacRumors.



Главной проблемой iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max на старте оказался перегрев. Смартфоны получили очень производительный чип, но охлаждать его в достаточной мере не могут. Apple выпустила программный патч, который немного снизил температуру. Текущим летом вместе с аномальной жарой «пятнашки» начали перегреваться снова.







Согласно источнику, в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max проблем с перегревом быть не должно. Apple учла ошибку прошлого года и вносит конструктивные изменения: в частности, внутри корпуса разместится «большой графитовый лист». Он поможет охлаждать чип, распределяя тепло в том числе на корпус.