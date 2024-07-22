Apple исправит самый стыдный недостаток iPhone в следующем году

Олег

iPhone


Компания Apple готовит новые дисплеи для базовых айфонов 2025 года. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно инсайдам, инсайдеры обнародовали информацию о стратегии развития iPhone в ближайшие несколько лет. Среди прочего, в таблице присутствует iPhone SE-4 с OLED-дисплеем, а также планы по внедрению LTPO-матрицы во всю номерную линейку в следующем году. Это значит, что разница в качестве дисплея между базовыми и Pro айфонами будет наконец нивелирована: LTPO обеспечивает динамическую частоту обновления изображения в диапазоне 1-120 Гц и лучшее энергосбережение.

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Как известно, Apple устанавливает высокочастотные дисплеи лишь в модели iPhone Pro и iPhone Pro Max, а базовые iPhone и iPhone Plus оснащает доисторическими экранами с 60 Гц, несмотря на то, что у других производителей 120 Гц давно перестали быть флагманской фичей. В 2024 году складывается курьезная ситуация, когда можно купить условный CMF Phone за $200 с дисплеем 120 Гц, либо iPhone 15 за $800 с 60 Гц. 

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Источник:
Phone Arena
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