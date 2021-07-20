Apple перенесла срок выхода в офисы для своих сотрудников на октябрь 2021 года. Об этом рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Похоже, компания решила немного уступить своим работникам после того, как они стали массово выражать своё недовольство. Стало известно, что сотрудники Apple из различных отделов и областей работы создали групповой чат в Slack для коллег, недовольных агрессивной политикой компании в отношении работы в офисах. На данный момент в чате уже свыше 6000 человек, и немалое количество возмущенных работников либо всерьез угрожают увольнением, либо уже уволились. Точных цифр источник, к сожалению, не сообщает — он не пожелал сообщить даже своё имя, видимо опасаясь преследования со стороны Apple.
Ранее мы рассказали о том, что Apple еще в декабре 2020 года разослала мотивационное письмо всему коллективу, в котором сообщила, что с июня 2021 года им придется возвращаться к офисной работе три дня в неделю. В остальное время Apple позволила оставаться работать дома. Впоследствии компания перенесла срок выхода в офисы на сентябрь, а сейчас сделала это вторично. Не исключено, что перенос не последний.
Отдельным поводом для возмущения стал один нюанс. Apple в своем письме сообщила, что некоторые сотрудники могут оставаться на домашней работе и дальше, если у них есть к этому медицинские показания. «Эппловцы» были смущены и возмущены тем, что они вынуждены показывать свои медицинские карточки и раскрывать свою подноготную ради удаленной работы. Напомним, что Twitter и Facebook сообщили своим работникам, что они остаются на удаленной работе на неопределенный срок.
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