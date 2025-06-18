Apple избавилась от культового элемента в macOS Tahoe

Несколько дней назад компания Apple выпустила файлы для дизайнеров с официальными пиктограммами всех значков macOS Tahoe. Пользователи сразу же обратили внимание на отказ от культовой перчатки Микки Мауса, которая выступала в качестве курсора.
В течение многих лет курсор в виде руки-перчатки был частью визуальной идентичности Mac, появляясь всякий раз, когда вы наводили курсор на кликабельную ссылку в приложениях и браузерах. Такой подход знаменует собой конец ещё одной небольшой дизайнерской пасхалки, которая разрабатывалась ещё при Джобсе.
Тем не менее в будущем её могут вернуть, как это уже было со звуком запуска Mac. Apple удалила его в 2016 году, а в 2020 с релизом macOS Big Sur он появился снова.
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