Apple избавилась от культового элемента в macOS Tahoe







Несколько дней назад компания Несколько дней назад компания Apple выпустила файлы для дизайнеров с официальными пиктограммами всех значков macOS Tahoe. Пользователи сразу же обратили внимание на отказ от культовой перчатки Микки Мауса, которая выступала в качестве курсора. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Давние фанаты Mac чувствуют себя раздавленными. Во всяком случае, так пишут на зарубежных форумах. Милейший курсор в виде руки-перчатки заменили на бездушный слепок руки.В течение многих лет курсор в виде руки-перчатки был частью визуальной идентичности Mac, появляясь всякий раз, когда вы наводили курсор на кликабельную ссылку в приложениях и браузерах. Такой подход знаменует собой конец ещё одной небольшой дизайнерской пасхалки, которая разрабатывалась ещё при Джобсе.Тем не менее в будущем её могут вернуть, как это уже было со звуком запуска Mac. Apple удалила его в 2016 году, а в 2020 с релизом macOS Big Sur он появился снова.