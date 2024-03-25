Apple избавит iPad от застарелой недоработки, которая бесила всех



В грядущих моделях iPad фронтальная камера будет перемещена на другую сторону корпуса. По данным MacRumors, изменение коснется линеек Pro и Air.



Согласно источнику, впервые инсайд появился в китайской соцсети Weibo, а теперь подтвержден компанией Instant Digital. В будущих моделях iPad Pro и Air фронтальная камера будет смещена на длинную сторону корпуса, чтобы сделать использование планшета в горизонтальной ориентации более удобным.







С самой первой версии iPad, которая имела «фронталку», она располагалась на короткой стороне корпуса, что подразумевало вертикальное использование планшета. Однако чаще всего пользователи ставят планшет горизонтально, разговаривая по видеосвязи, и в результате камера снимает их сбоку — это далеко не самый удобный и красивый ракурс, который устроит лишь самых неприхотливых пользователей.

Исходя из кода iOS 17.4, эта странная недоработка будет устранена: с короткой на длинную сторону будет перенесен модуль True Depth (Face ID) на iPad Pro и модуль фронтальной камеры на iPad Air. Напомним, что в iPad 10 это уже было сделано; однако Apple пришлось удалить магнитную зарядку Apple Pencil с торца планшета, так как уместить её вместе с камерой не получилось.