Apple избавит iPad от застарелой недоработки, которая бесила всех

Олег

iPad Pro


В грядущих моделях iPad фронтальная камера будет перемещена на другую сторону корпуса. По данным MacRumors, изменение коснется линеек Pro и Air.

Согласно источнику, впервые инсайд появился в китайской соцсети Weibo, а теперь подтвержден компанией Instant Digital. В будущих моделях iPad Pro и Air фронтальная камера будет смещена на длинную сторону корпуса, чтобы сделать использование планшета в горизонтальной ориентации более удобным.

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С самой первой версии iPad, которая имела «фронталку», она располагалась на короткой стороне корпуса, что подразумевало вертикальное использование планшета. Однако чаще всего пользователи ставят планшет горизонтально, разговаривая по видеосвязи, и в результате камера снимает их сбоку — это далеко не самый удобный и красивый ракурс, который устроит лишь самых неприхотливых пользователей. 

Исходя из кода iOS 17.4, эта странная недоработка будет устранена: с короткой на длинную сторону будет перенесен модуль True Depth (Face ID) на iPad Pro и модуль фронтальной камеры на iPad Air. Напомним, что в iPad 10 это уже было сделано; однако Apple пришлось удалить магнитную зарядку Apple Pencil с торца планшета, так как уместить её вместе с камерой не получилось. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1229
tellurian
Меня не бесила!
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