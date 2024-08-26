Apple избавит MacBook от самой стыдной особенности



Компания Apple увеличит базовый объем ОЗУ в будущих Mac, которые может представить до конца 2024 года. Об этом пишет MacRumors.



До сих пор компьютеры Apple в базовой конфигурации оснащаются 8 Гб оперативной памяти, за что с 2012 года регулярно подвергаются справедливой критике: видеть так мало ОЗУ в ноутбуке за $1000+ это действительно странно. После релиза платформы Silicon Apple пыталась оправдаться тем, что новые чипы по-особенному расходуют память, так что даже 8 Гб более чем достаточно.







Согласно источнику, в 2024 году компания может наконец отказаться от архаичного объема ОЗУ в пользу 16 Гб. Это случится с компьютерами Mac на базе Silicon M4 и новее. При этом ценник за базовую версию не должен вырасти. Несомненно, это порадует фанатов Mac, особенно тех, кто ранее был вынужден докупать 16 Гб ОЗУ в качестве дополнительной опции за $200.