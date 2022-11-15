Apple изменила условия ремонта iPhone. Теперь проще починить в подвале



Компания Apple внесла изменения в условия гарантийного обслуживания iPhone 14. Об этом пишет MacRumors.



Ранее дефектный iPhone, который покупатель принес на ремонт по гарантии, в большинстве случаев просто меняли на абсолютно новое устройство, а старый смартфон Apple забирала себе. Такие условия были крайне привлекательными для тех, кто уже попользовался девайсом какое-то время — благодаря поломке человек мог получить новый iPhone. Но теперь всё изменилось.



Согласно источнику, Apple разослала служебные записки в фирменные магазины и авторизированные сервисные центры. Там сообщается, что, начиная с линейки iPhone 14, следует ремонтировать смартфоны, а не заменять их на новые. Скорее всего, перемены в политике обслуживания связаны с тем, что iPhone 14 оснащается съемной задней крышкой (раньше она была приклеена), а значит смартфон больше не считается «неразборным». Новые устройства можно с легкостью открыть как со стороны дисплея, так и с задней стороны.



Учитывая сравнительно высокую стоимость авторизированного ремонта и отсутствие шансов получить новый iPhone взамен своего, для россиян стало еще менее выгодно обслуживать девайсы официально. Гораздо быстрее и дешевле будет починить iPhone 14 в стороннем сервисе — там тоже по желанию клиента используют оригинальные запчасти, снятые с других смартфонов.

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