Apple iPhone Ремонт

Apple изменила условия ремонта iPhone. Теперь проще починить в подвале

Олег

iPhone


Компания Apple внесла изменения в условия гарантийного обслуживания iPhone 14. Об этом пишет MacRumors.

Ранее дефектный iPhone, который покупатель принес на ремонт по гарантии, в большинстве случаев просто меняли на абсолютно новое устройство, а старый смартфон Apple забирала себе. Такие условия были крайне привлекательными для тех, кто уже попользовался девайсом какое-то время — благодаря поломке человек мог получить новый iPhone. Но теперь всё изменилось.

Согласно источнику, Apple разослала служебные записки в фирменные магазины и авторизированные сервисные центры. Там сообщается, что, начиная с линейки iPhone 14, следует ремонтировать смартфоны, а не заменять их на новые. Скорее всего, перемены в политике обслуживания связаны с тем, что iPhone 14 оснащается съемной задней крышкой (раньше она была приклеена), а значит смартфон больше не считается «неразборным». Новые устройства можно с легкостью открыть как со стороны дисплея, так и с задней стороны.

Учитывая сравнительно высокую стоимость авторизированного ремонта и отсутствие шансов получить новый iPhone взамен своего, для россиян стало еще менее выгодно обслуживать девайсы официально. Гораздо быстрее и дешевле будет починить iPhone 14 в стороннем сервисе — там тоже по желанию клиента используют оригинальные запчасти, снятые с других смартфонов. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

John Doe
+638
John Doe
В каком конкретно стороннем сервисе используют оригинальные детали (и где они их берут)?
7 минут назад
#
+50
ProLogic6 John Doe
про снятики не не слышал да? иксперты блин
минуту назад
#
Bor™
+561
Bor™
Тоже интересно где можно купить ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ для айфона не снятые с других телефонов.
3 минуты назад
#