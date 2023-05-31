Apple нашла новое применение ремешкам Apple Watch — они будут не только для красоты

Олег

Apple Watch

Фото: Gizmochina

В сети появились подробности патента Apple, который раскрывает планы компании на фирменные смарт-часы. Об этом написали в Gizmochina.

Согласно источнику, в реестре патентов обнаружен документ, озаглавленный «Идентификация ремешков для носымых электронных устройств». Патент описывает Apple Watch, которые умеют распознавать разные ремешки и соответствующим образом на них реагировать. Часы не просто будут понимать, что ремешок прикреплен или снят, а смогут выполнять определенные действия при обнаружении того или иного аксессуара.

Apple описывает множество потенциальных сценариев для распознавания ремешков. Среди них запуск определенных приложений, открытие веб-сайтов, запуск таймеров, отображение уведомлений, установление связи с другими устройствами и так далее.

Стоит отметить, что в патенте не описывается расширение имеющейся функциональности Apple Watch с помощью ремешков, или «модульные» ремешки со встроенными датчиками. Все потенциальные действия будут ограничены текущими возможностями Apple Watch: например, настройка спортивного режима при подключении ремешка Nike, запуск определенного циферблата при контакте с кожаным аксессуаром и так далее.

Пожалуй, всё это можно сравнить с приложением «Команды» на iOS, только триггерами автоматизации будут служить не ярлыки на экране, а ремешки. 

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Источник:
Gizmochina
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