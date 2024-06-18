Apple хитро засветила суперстильную колонку, которая будет представлена через несколько дней



Компания Apple опубликовала короткий рекламный ролик, в котором завуалированно анонсировала релиз новой колонки под брендом Beats. На это обратил внимание MacRumors.



Согласно источнику, в аккаунте Beats by Dre появилось короткое видео с Леброном Джеймсом. В нем можно заметить совершенно новую музыкальную колонку в форме «пилюли» — Beats Pill — а также цифры «6/25». Скорее всего, Apple решила таким образом привлечь внимание к будущей новинке, а 6/25 — это похоже на дату релиза, то есть 25 июня.







Впервые Beats Pill была замечена в апреле, когда Леброн Джеймс появился с колонкой на одной из публичных фотографий. Позже девайс скрыто тизерили Лионель Месси, Даниэль Риккардо и Ким Кардашьян. Потом изображения колонки были найдены в бета-версии iOS 17.5, при этом никаких технических характеристик и подробностей о ней до сих пор нет, кроме набора цветов — черный, красный и золотой.