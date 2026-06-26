Apple хочет «окольцевать» владельцев iPhone. Новый гаджет может похоронить Apple Watch

В сети снова появилась информация о разработке первого умного кольца Apple, которое неофициально уже называют iRing. Этим поделился известный инсайдер и коллекционер прототипов под ником Kosutami. По его словам, компания приступила к активной работе над устройством, которое сможет конкурировать с популярными решениями вроде Oura Ring и Samsung Galaxy Ring.Идея такого устройства для Apple не нова. За последние годы компания зарегистрировала несколько патентов, связанных с умными кольцами, а еще в 2024 году сообщалось, что инженеры из Купертино рассматривают выпуск компактного носимого гаджета для отслеживания важных показателей здоровья. Предполагается, что такое кольцо подойдет пользователям, которым не хочется постоянно носить Apple Watch, но при этом важно контролировать сон, пульс, физическую активность и другие биометрические данные.Интерес к этому направлению мог усилиться на фоне растущей популярности Oura Ring. Последнее поколение кольца умеет отслеживать качество сна, сердечный ритм, дыхание, изменения артериального давления и многое другое.Пока никаких характеристик или сроков выхода iRing не раскрывается, но есть вероятность, что кольцо выйдет после первых смарт-очков Apple.