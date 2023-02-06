Apple хочет разрешить вам заряжать AirPods прямо от iPhone, но это очень сложно

Олег

AirPods


Компания Apple работает над реализацией реверсивной беспроводной зарядки в iPhone. Об этом пишет MacRumors.

Возможность заряжать беспроводные наушники, просто положив их на спинку смартфона присутствует на рынке довольно давно — её реализовывают производители Android-девайсов. Более того, таким способом зачастую можно заряжать другие смартфоны, в том числе iPhone. Однако сам iPhone до сих пор не имеет реверсивной зарядки. Похоже, что это ненадолго.

Согласно источнику, инженеры Apple хотят внедрить в iPhone возможность заряжать фирменные аксессуары беспроводным способом. Если говорить точнее, то компания разрабатывает «усовершенствованную технологию двусторонней беспроводной зарядки» для будущих моделей iPhone. Сообщается, что такая функция должна была появиться еще в iPhone 14 Pro, но её не успели вовремя доработать.

Чтобы реверсивная зарядка проходила максимально удобно и без вреда для девайсов, Apple оптимизирует скорость и КПД процесса, а также рассеивание тепла. Сейчас инженеры трудятся над специальным компонентом прошивки для «беспроводного отключения питания». А еще в iPhone появится «специальный пользовательский интерфейс», подобный тому, что пользователи видят при использовании MagSafe.

Любопытно, что слухи о реверсивной зарядке ходят еще со времен iPhone 11 — все ждали её появления именно в этой модели. Потом при получении сертификата на iPhone 12 Apple намекнула, что аппаратное оснащение для этой функции уже готово. А после релиза съемного MagSafe-аккумулятора фича частично начала работать, ведь этот аксессуар умеет заряжаться от iPhone, когда сам смартфон подключен к кабелю питания. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+359
Geek
Для начала , пусть улучшат ёмкость аккумулятора , в самой трубке .
Вчера в 22:36
#
tellurian
+5040
tellurian Geek
Или своё ПО пусть оптимизирует и заставят других разработчиков делать это.
Сегодня в 07:52
#
+120
MusicXpess
Реверсивная зарядка от Apple: ставим на зарядку MacBook, сверху кладём iPad потом iPhone, AW и AirPods… Короче сказку про репку, на ночь, больше не буду читать:)
Сегодня в 00:01
#
kardigan
+3013
kardigan
С его то батареей ещё что то ложить на подзарядку!
Самого то иногда на день не хватает.
(Иногда такое чувство, будто я рюкзак вместе с повербанком покупал.
Сегодня в 06:07
#
Сергей Вахтин
+94
Сергей Вахтин
Когда у меня был iPhone XS, я купил к нему чехол-батарею Ugreen. Когда я надел этот чехол на iPhone с целью его подзарядить, то стал быстро подзаряжаться не iPhone, а чехол. Получается, что уже реверсивная зарядка уже имелась.
Сегодня в 12:07
#
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