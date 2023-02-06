Apple хочет разрешить вам заряжать AirPods прямо от iPhone, но это очень сложно



Компания Apple работает над реализацией реверсивной беспроводной зарядки в iPhone. Об этом пишет MacRumors.



Возможность заряжать беспроводные наушники, просто положив их на спинку смартфона присутствует на рынке довольно давно — её реализовывают производители Android-девайсов. Более того, таким способом зачастую можно заряжать другие смартфоны, в том числе iPhone. Однако сам iPhone до сих пор не имеет реверсивной зарядки. Похоже, что это ненадолго.



Согласно источнику, инженеры Apple хотят внедрить в iPhone возможность заряжать фирменные аксессуары беспроводным способом. Если говорить точнее, то компания разрабатывает «усовершенствованную технологию двусторонней беспроводной зарядки» для будущих моделей iPhone. Сообщается, что такая функция должна была появиться еще в iPhone 14 Pro, но её не успели вовремя доработать.



Чтобы реверсивная зарядка проходила максимально удобно и без вреда для девайсов, Apple оптимизирует скорость и КПД процесса, а также рассеивание тепла. Сейчас инженеры трудятся над специальным компонентом прошивки для «беспроводного отключения питания». А еще в iPhone появится «специальный пользовательский интерфейс», подобный тому, что пользователи видят при использовании MagSafe.



Любопытно, что слухи о реверсивной зарядке ходят еще со времен iPhone 11 — все ждали её появления именно в этой модели. Потом при получении сертификата на iPhone 12 Apple намекнула, что аппаратное оснащение для этой функции уже готово. А после релиза съемного MagSafe-аккумулятора фича частично начала работать, ведь этот аксессуар умеет заряжаться от iPhone, когда сам смартфон подключен к кабелю питания.