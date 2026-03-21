Apple хотела купить Halide ради улучшения камеры в iPhone 18 Pro, но всё закончилось скандалом и судом

Фархад


Отраслевые инсайдеры сообщают, что Apple всерьёз рассматривала покупку студии Lux Optics — разработчиков популярных приложений Halide, Kino и Spectre — с целью прокачать стандартное приложение «Камера» в будущих iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Увы, не срослось, и даже вылилось в скандал.

По данным источников, переговоры шли летом 2025 года. Внутри Lux решили, что смогут выбить более выгодное предложение позже, и отказались. Спустя всего пару месяцев ситуация резко изменилась — Apple переманила одного из ключевых членов команды — дизайнера и соучредителя Себастьяна де Вита.

Дальше началась драма. Второй соучредитель Lux, Бен Сандофски, уволил де Вита, обвинив его в финансовых нарушениях. Речь идёт о сумме более $150 000, которые якобы были потрачены на личные нужды. Параллельно прозвучали обвинения в передаче исходного кода и внутренних материалов компании в Apple. Сандофски подал иск в суд Калифорнии.

Сам Себастьян де Вит официально присоединился к Apple в январе 2026 года. При этом Apple в деле не фигурирует как ответчик — её напрямую ни в чём не обвиняют. Но контекст очевиден: компания активно усиливает развитие камер в смартфонах, и сторонние решения вроде Halide явно могут от этого пострадать.

Напомним, что многие отраслевые источники ожидают увидеть в будущих моделях iPhone 18 Pro камеры с переменными диафрагмами. А для этого требуется не только новое железо, но и серьёзная переработка софта. Поэтому и интерес к Lux выглядел логичным.
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Как же Apple хочет, чтобы все обновились. iPhone получат автоматическую защиту от кражи с iOS 26.4
Только купили MacBook Neo? Придётся раскошелиться на нормальную зарядку
Немедленно обновитесь! Apple призывает пользователей iPhone срочно установить последнюю версию iOS

Посадка на самолеты в 2026 году в РФ будет происходить по-новому
Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.» — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров
ЕС снова продавил Apple: в iOS 26.3 появились две функции, которые хотят все
[Результат голосования] Итоги года с iGuides: выбираем лучшие смарт-часы 2025

