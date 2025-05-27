Apple хотела запустить собственный спутниковый интернет, как у Илона Маска

Фархад

SOS

С 2015 года Apple разрабатывала амбициозный проект спутникового интернета, аналогичный Starlink. Об этом рассказали журналисты The Information.

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План предусматривал запуск тысяч спутников и продажу специальных антенн для домашнего использования. Проект под названием Project Eagle должен был обеспечить прямое подключение iPhone и домов к интернету, обходя операторов связи. Apple вложила в тесты $36 млн, но в 2016 году проект был закрыт — Тим Кук опасался испортить отношения с телекоммуникационными компаниями и не видел быстрой выгоды от этих разработок.

После закрытия Project Eagle Apple попыталась вернуться к этой теме через переговоры с OneWeb, но выяснила, что создание глобальной сети обойдётся в $30–40 млрд. Идею снову решили отложить на неопределённый срок. В итоге компания сосредоточилась на ограниченной функции SOS через спутник, которая появилась в 2022 году. В 2023 году руководство обсуждало запуск полноценного спутникового интернета для iPhone, но идея снова «зависла» из-за страха перед операторами и стоимостью инфраструктуры.

Возможно, в будущем Apple всё же запустит свой спутниковый интернет, но в этом десятилетии это вряд ли произойдёт.
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Источник:
MacRumors
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