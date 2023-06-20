Apple хотят оштрафовать в России за фейковую информацию

Александр


Фото: Unsplash

По данным телеграм-канала «РИА Новости», компании Apple грозит в России штраф за отказ удалять социально значимую информацию, признанную недостоверной. Материалы уже переданы в суд, размер штрафа может составить до 4 миллионов рублей.

Подробностей о деле пока нет, поэтому неизвестно, где была размещена информация и с чем она связана. Поскольку у Apple не так много медиаресурсов, работающих в России и для российской аудитории, можно предположить, что фейковую информацию нашли в контенте на «Подкастах». Также есть вероятность, что речь идёт о какой-нибудь песне из Apple Music или видео из Apple TV+.

До сих пор компанию Apple не штрафовали в России за отказ удалять информацию, признанную фейковой (то есть не соответствующей той, которую предоставляют официальные органы российской власти). С такими штрафами сталкивались Telegram, Wikimedia, Google, Twitter и другие компании, владеющие информационными ресурсами, которые работают в том числе на территории РФ.

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Комментарии

tellurian
+4878
tellurian
Сегодня выписали штраф телеграмм и Википедии.
2 часа назад в 15:27
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