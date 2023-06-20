Фото: Unsplash
По данным телеграм-канала «РИА Новости», компании Apple грозит в России штраф за отказ удалять социально значимую информацию, признанную недостоверной. Материалы уже переданы в суд, размер штрафа может составить до 4 миллионов рублей.
Подробностей о деле пока нет, поэтому неизвестно, где была размещена информация и с чем она связана. Поскольку у Apple не так много медиаресурсов, работающих в России и для российской аудитории, можно предположить, что фейковую информацию нашли в контенте на «Подкастах». Также есть вероятность, что речь идёт о какой-нибудь песне из Apple Music или видео из Apple TV+.
До сих пор компанию Apple не штрафовали в России за отказ удалять информацию, признанную фейковой (то есть не соответствующей той, которую предоставляют официальные органы российской власти). С такими штрафами сталкивались Telegram, Wikimedia, Google, Twitter и другие компании, владеющие информационными ресурсами, которые работают в том числе на территории РФ.
Apple хотят оштрафовать в России за фейковую информацию
Александр Кузнецов —
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Комментарии
+5
А завтра Г-ду Богу выпишут штраф за фэйки… главные фэйкоделы любят их выписывать…
час назад в 16:52
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