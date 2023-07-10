Apple хвастается, как похорошел iPhone при Тиме Куке, в двух красивых видосах



Компания Apple выпустила два видеоролика об отличительных особенностях смартфонов линейки iPhone 14. Видео вышли на официальном YouTube-канале бренда.



Первый ролик обращает внимание зрителя на отменную автономность iPhone 14 Plus. Он рассказывает мини-историю человека, который тащит на тракторе огромную тыкву. Путь ему указывает iPhone 14 Plus с помощью голосовых подсказок; когда фермер внезапно подумал, что телефон скоро должен разрядиться, айфон предугадывает его мысли и заверяет — «Расслабьтесь, это наше самое продолжительное время работы».







Второе видео показывает незавидную судьбу манекена для автомобильных краш-тестов. Ролик показывает весь процесс в замедленном режиме, а в конце iPhone 14 Pro демонстрирует работу своей функции обнаружения аварий. Реклама сопровождается тем же посылом — «Раслабьтесь, это iPhone 14».







Стоит отметить, что автономность iPhone действительно подросла с релизом дизайн-кода iPhone X. А вот функция обнаружения аварий не так однозначна: на нее приходит всё еще очень много жалоб, в основном от сотрудников спасательных служб.

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