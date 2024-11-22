Apple хвастается мощью чипа A18 Pro в новой рекламе iPhone 16 Pro

Фархад



Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым рекламным роликом, посвящённым производительности чипа A18 Pro в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Видео под названием «All Systems Pro» показывает центр управления космическими полётами в стиле НАСА. Однако вместо ракеты сотрудники штаб-квартиры запускают на орбиту iPhone 16 Pro.



Ролик также обыгрывает все ключевые нововведения в iPhone 16 Pro, включая чип A18 Pro с улучшенным движком Neural Engine и процессор для обработки сигналов изображения, способный захватывать видео в 4K со скоростью 120 кадров в секунду. В конце нам в очередной раз напомнили о величайшей инновации новых iPhone — порте USB-C.

Жаль, что всю эту мощь чипа A18 Pro пока некуда пристроить.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Активисты пожаловались на Apple. Это может привести к полной блокировке iPhone и iPad в России
Раскрыта еще одна ключевая особенность iOS 19
Satechi представила самый полезный девайс для нового Mac mini

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также