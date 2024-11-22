Apple хвастается мощью чипа A18 Pro в новой рекламе iPhone 16 Pro







Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым рекламным роликом, посвящённым производительности чипа A18 Pro в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым рекламным роликом, посвящённым производительности чипа A18 Pro в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Видео под названием «All Systems Pro» показывает центр управления космическими полётами в стиле НАСА. Однако вместо ракеты сотрудники штаб-квартиры запускают на орбиту iPhone 16 Pro.Ролик также обыгрывает все ключевые нововведения в iPhone 16 Pro, включая чип A18 Pro с улучшенным движком Neural Engine и процессор для обработки сигналов изображения, способный захватывать видео в 4K со скоростью 120 кадров в секунду. В конце нам в очередной раз напомнили о величайшей инновации новых iPhone — порте USB-C.Жаль, что всю эту мощь чипа A18 Pro пока некуда пристроить.