Apple кинула владельцев iPhone 17 Pro с очень полезной функцией для съёмки

Компания Apple значительно прокачала камеры в моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, но вместе с этим технично вырезала одну из полезных функций, которая есть во всех предыдущих «Прошках». Речь идёт о ночной съёмке в режиме «Портрет».

И это не баг или ошибка — подставу подтверждает документ поддержки Apple. В нём конкретно говорится, что одна из предыдущих функций приложения «Камера» была удалена: ночной режим больше недоступен в режиме «Портрет».

Режим «Портрет» представляет собой довольно популярную функцию для пользователей нативной «Камеры», а все кто снимает в темноте, уже привыкли использовать ночной режим для создания отличных портретов при слабом освещении. Эта функция доступна на iPhone 12 Pro/Pro Max, iPhone 13 Pro/Pro Max, iPhone 14 Pro/Pro Max, iPhone 15 Pro/Pro Max, iPhone 16 Pro/Pro Max.

Интересно, как получилось, что функция, доступная на всех моделях Pro с 2020 года, внезапно исчезла в iPhone 17 Pro. Возможно, в будущем Apple прислушается к пользователям и вернёт эту фичу в обновлении ПО.
Источник:
9to5
