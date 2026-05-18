Apple «кормит» покупателей браком и зарабатывает на этом миллионы

Фархад


Пока одни производители скрывают бракованные компоненты в своих гаджетах с надеждой, что до суда дело не дойдёт, Apple уже много лет использует необычную стратегию экономии. Компания не выбрасывает чипы, не прошедшие полный контроль качества, а превращает их в основу для других устройств. Именно благодаря этой схеме появился ультрадешёвый MacBook Neo, но это не первый такой гаджет.

Речь идёт о так называемой «сортировке чипов». Если часть ядер в процессоре работает нестабильно или не соответствует требованиям для флагманского устройства, Apple просто отключает проблемные блоки и использует чип в более дешёвом продукте. Такой подход компания применяет ещё со времён iPhone 4 и первого iPad.

Одним из самых известных примеров стал MacBook Air с чипом M1. Базовая версия ноутбука получила 7-ядерный GPU вместо 8-ядерного, хотя физически это тот же самый чипсет. Инженеры использовали чипы, где одно графическое ядро не прошло тестирование, вместо того чтобы отправлять их в утиль.

Похожая история произошла и с новым MacBook Neo. Для ноутбука Apple использовала модифицированные чипы A18 Pro, которые изначально предназначались для iPhone 16 Pro, но не соответствовали требованиям флагманского смартфона из-за отключённого графического ядра. Интересно, что спрос на MacBook Neo оказался настолько высоким, что компания фактически исчерпала запасы таких процессоров и теперь вынуждена заказывать их дополнительное производство. Но самое смешное — TSMC выпустит «нормальные чипы» A18 Pro со всеми рабочими ядрами, а инженеры будут их отключать программно.

Сейчас подобная практика используется в куче других устройств: A15 Bionic в iPhone SE, A17 Pro в iPad mini, A18 в iPhone 16e, а также A19 и A19 Pro для будущих iPhone 17e и iPhone Air.

Более того, Apple применяла этот подход ещё во времена чипа A4. Процессоры, которые потребляли слишком много по меркам iPhone энергии, отправлялись в Apple TV, где энергопотребление уже не имело большого значения. Аналогичная ситуация была и с чипами S7, которые не подошли для Apple Watch, но позже использовались во втором поколении HomePod.

Фактически Apple превратила производственный брак в отдельный источник прибыли, а большинство пользователей этого даже не подозревают.
Источник:
9to5
