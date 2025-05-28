Apple крупно обновила Logic Pro для Mac и iPad

Компания Apple обновила своё профессиональное музыкальное приложение Logic Pro, добавив несколько новых функций для Mac и iPad.
Также есть улучшения функции Stem Splitter, которая позволяет извлекать стемы из аудиодорожки для вокала, баса, ударных и других инструментальных партий. С сегодняшним обновлением Apple заявляет, что Stem Splitter теперь поддерживает гитару и фортепиано. Эта функция теперь обеспечивает еще большую точность звука. Stem Splitter работает только на компьютерах Mac с чипами M1 и на iPad с чипом A12 Bionic и новее.
Новая версия Logic Pro также включает в себя новый звуковой пакет Dancefloor Rush для Mac и iPad, предлагающий звуки драм-н-баса с более чем 400 динамическими циклами и мощными ударными установками. Еще два звуковых пакета, добавленных в приложение Mac — Magnetic Imperfections с аналоговыми звуками ленты и Tosin Abasi с прогрессивными металлическими звуками гитары.
На Mac встроенный блокнот Logic Pro теперь поддерживает ИИ-функцию Writing Tools от Apple Intelligence.
Logic Pro версии 11.2 для Mac и версии 2.2 для iPad уже доступны в App Store в качестве бесплатных обновлений для существующих пользователей. Бесплатные версии также можно найти в альтернативных источниках.
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