Apple крупно обновила Logic Pro для Mac и iPad







Компания Компания Apple обновила своё профессиональное музыкальное приложение Logic Pro, добавив несколько новых функций для Mac и iPad. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Во-первых, новая функция Flashback Capture позволяет вам восстановить записанные дорожки, которые могли быть потеряны, если вы забыли настроить Logic Pro на запись.Также есть улучшения функции Stem Splitter, которая позволяет извлекать стемы из аудиодорожки для вокала, баса, ударных и других инструментальных партий. С сегодняшним обновлением Apple заявляет, что Stem Splitter теперь поддерживает гитару и фортепиано. Эта функция теперь обеспечивает еще большую точность звука. Stem Splitter работает только на компьютерах Mac с чипами M1 и на iPad с чипом A12 Bionic и новее.Новая версия Logic Pro также включает в себя новый звуковой пакет Dancefloor Rush для Mac и iPad, предлагающий звуки драм-н-баса с более чем 400 динамическими циклами и мощными ударными установками. Еще два звуковых пакета, добавленных в приложение Mac — Magnetic Imperfections с аналоговыми звуками ленты и Tosin Abasi с прогрессивными металлическими звуками гитары.На Mac встроенный блокнот Logic Pro теперь поддерживает ИИ-функцию Writing Tools от Apple Intelligence.Logic Pro версии 11.2 для Mac и версии 2.2 для iPad уже доступны в App Store в качестве бесплатных обновлений для существующих пользователей. Бесплатные версии также можно найти в альтернативных источниках.