ПМЭФ 2024

Apple круто обновила AirPods. Три нововведения, которые порадуют всех

Олег

AirPods


Компания Apple представила некоторые новые возможности для собственных беспроводных наушников. Все они будут очень удобны для игр и общения по голосовой и видеосвязи.

  • Во-первых, AirPods Pro теперь научатся понимать жесты головы. При входящем звонке пользователь может кивнуть, чтобы принять его, или махнуть головой из стороны в сторону, чтобы отклонить. Это очень полезно, если заняты руки, а разговаривать с Siri голосом неуместно.
  • Во-вторых, появилась функция изоляции голоса. Во время звонка AirPods Pro автоматически отсекают все посторонние и фоновые шумы, при этом усиливая частоты вашего голоса. В результате собеседник прекрасно вас слышит, даже если вокруг творится вакханалия.
  • В-третьих, для геймеров появился персонализированный пространственный звук. Наушники отслеживают положение вашей головы и располагают звуковую сцену соответственно этому. Фича работает на AirPods 3, AirPods Pro и AirPods Max. Кроме того, пользователи AirPods Pro получат 16-битный звук с частотой 48 кГц и пониженную задержку.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Бета-версия ПО для AirPods со всеми указанными фичами уже доступна разработчикам, а релиз выйдет осенью. 

14
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Новые AirPods будут похожи на iPod nano
Вышли «убийцы» AirPods Max от Sonos
В сети показали самые эффектные наушники 2024 года. Попробуйте не захотеть

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась очень удобная возможность. Она скрыта, но можно включить
Таксисты стали занижать рейтинг всем пассажирам. В этом есть огромная выгода
В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё
Пункты выдачи Ozon массово закрываются. Владельцы недовольны новыми правилами

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

s_medik
+3431
s_medik
Второй пункт просто бальзам на душу.
Просто невыносимо общаться в наушниках с собеседником, который тоже в наушниках и разговаривает с вами в месте, где непостоянный шум. Например идет вдоль дороги и иногда проезжают машины, по пути встречаются шумные пешеходы, он включает кран в квартире или открывает пакет с чипсами. Звук всех этих вещей настолько громкий, что у меня аж мурашки по телу идут. Как я понимаю, это в Apple и исправили.
час назад в 22:42
#