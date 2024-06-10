Apple круто обновила AirPods. Три нововведения, которые порадуют всех



Компания Apple представила некоторые новые возможности для собственных беспроводных наушников. Все они будут очень удобны для игр и общения по голосовой и видеосвязи.



Во-первых, AirPods Pro теперь научатся понимать жесты головы. При входящем звонке пользователь может кивнуть, чтобы принять его, или махнуть головой из стороны в сторону, чтобы отклонить. Это очень полезно, если заняты руки, а разговаривать с Siri голосом неуместно.

Во-вторых, появилась функция изоляции голоса. Во время звонка AirPods Pro автоматически отсекают все посторонние и фоновые шумы, при этом усиливая частоты вашего голоса. В результате собеседник прекрасно вас слышит, даже если вокруг творится вакханалия.

В-третьих, для геймеров появился персонализированный пространственный звук. Наушники отслеживают положение вашей головы и располагают звуковую сцену соответственно этому. Фича работает на AirPods 3, AirPods Pro и AirPods Max. Кроме того, пользователи AirPods Pro получат 16-битный звук с частотой 48 кГц и пониженную задержку. Компания Apple представила некоторые новые возможности для собственных беспроводных наушников. Все они будут очень удобны для игр и общения по голосовой и видеосвязи.



Бета-версия ПО для AirPods со всеми указанными фичами уже доступна разработчикам, а релиз выйдет осенью.