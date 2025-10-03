Apple ликует: все хотят iPhone 17 и даже не думают о его главном недостатке



Компания Apple выпустила очень успешную линейку смартфонов, которые активно продаются по всему миру. Об этом пишет WCCF Tech.

«Стратегии стабильного повышения производительности и удобства использования, по всей видимости, достаточно, чтобы убедить покупателей. Стабильность и надёжность могут стимулировать обновления так же эффективно, как и кардинальные обновления».



Иными словами, людей совсем не смущает, что iPhone 17 является полной копией iPhone 16 — им достаточно увидеть в спецификациях 120 Гц, чтобы принять решение о покупке.

Согласно источнику, новые iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air демонстрируют невероятную популярность среди покупателей. Стороннее аналитическое агентство сообщило, что продажи устройств превышают все прогнозы, а по другому инсайду Apple даже решила нарастить темпы производства новинок. Такие результаты достигнуты несмотря на то, что модель Air до сих пор не запустилась в Китае из-за отсутствия лотка для физической SIM-карты.Всё это особенно удивительно на фоне того, что смартфоны не сильно изменились внешне и по сути. Источник делает вывод: