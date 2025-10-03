Apple ликует: все хотят iPhone 17 и даже не думают о его главном недостатке

Олег

Скриншот из мультсериала


Компания Apple выпустила очень успешную линейку смартфонов, которые активно продаются по всему миру. Об этом пишет WCCF Tech.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, новые iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air демонстрируют невероятную популярность среди покупателей. Стороннее аналитическое агентство сообщило, что продажи устройств превышают все прогнозы, а по другому инсайду Apple даже решила нарастить темпы производства новинок. Такие результаты достигнуты несмотря на то, что модель Air до сих пор не запустилась в Китае из-за отсутствия лотка для физической SIM-карты. 

Всё это особенно удивительно на фоне того, что смартфоны не сильно изменились внешне и по сути. Источник делает вывод:

«Стратегии стабильного повышения производительности и удобства использования, по всей видимости, достаточно, чтобы убедить покупателей. Стабильность и надёжность могут стимулировать обновления так же эффективно, как и кардинальные обновления». 

Иными словами, людей совсем не смущает, что iPhone 17 является полной копией iPhone 16 — им достаточно увидеть в спецификациях 120 Гц, чтобы принять решение о покупке. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
WCCF Tech
Cсылки по теме:
Каким будет бюджетный iPhone 17e, и стоит ли его ждать
Умелец «взломал» iPhone Air и сделал то, чего Apple очень хотела бы избежать
Вторичность iPhone Air проявилась там, откуда совсем не ждали

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?
Часто отключают мобильный интернет? Что делать и как подготовиться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2643
tellurian
Эйр 256 уже ниже 80 тысяч в Москве
Любые цвета.
час назад в 12:11
#