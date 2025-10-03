Apple ликует: все хотят iPhone 17 и даже не думают о его главном недостатке

Компания Apple выпустила очень успешную линейку смартфонов, которые активно продаются по всему миру. Об этом пишет WCCF Tech.
Всё это особенно удивительно на фоне того, что смартфоны не сильно изменились внешне и по сути. Источник делает вывод:
«Стратегии стабильного повышения производительности и удобства использования, по всей видимости, достаточно, чтобы убедить покупателей. Стабильность и надёжность могут стимулировать обновления так же эффективно, как и кардинальные обновления».
Иными словами, людей совсем не смущает, что iPhone 17 является полной копией iPhone 16 — им достаточно увидеть в спецификациях 120 Гц, чтобы принять решение о покупке.