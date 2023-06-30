Apple лишила AirPods Max четырех классных функций в iOS 17

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Компания Apple анонсировала несколько полезных и удобных нововведений в AirPods, которые появятся до конца текущего года. Однако внимательные пользователи обратили внимание, что большинство из них несовместимы с самыми дорогими наушниками Apple — AirPods Max.
Вот четыре фичи, которые появятся в AirPods Pro 2, но не придут на AirPods Max:
Но несколько улучшений в AirPods Max всё же появятся. Apple обещает улучшить качество связи с устройством и скорость подключения, а еще владельцы полноразмерных наушников смогут быстро включать и отключать микрофон во время звонка нажатием на Digital Crown.
Компания Apple анонсировала несколько полезных и удобных нововведений в AirPods, которые появятся до конца текущего года. Однако внимательные пользователи обратили внимание, что большинство из них несовместимы с самыми дорогими наушниками Apple — AirPods Max.
Вот четыре фичи, которые появятся в AirPods Pro 2, но не придут на AirPods Max:
- Распознавание разговора. Эта функция автоматически сканирует звуки вокруг пользователя и, когда кто-то начинает с ним беседовать, приглушает медиа и включает режим прозрачности.
- Персонализированная громкость. По данным Apple, наушники с этой фичей будут «изучать» ваши предпочтения в плане громкости прослушивания контента и со временем настраивать её автоматически.
- Адаптивное аудио. Это самое большое нововведение в AirPods 2023 года. Функция сочетает в себе лучшее из режимов шумоподавления и прозрачности – подробнее о ней можно прочесть вот здесь.
- Siri. Короткое обращение к Siri без слова «Привет» или Hey, похоже, будет недоступно для владельцев AirPods Max. Apple заявляет совместимость лишь с iPhone, ipad, Mac и AirPods Pro 2.
Но несколько улучшений в AirPods Max всё же появятся. Apple обещает улучшить качество связи с устройством и скорость подключения, а еще владельцы полноразмерных наушников смогут быстро включать и отключать микрофон во время звонка нажатием на Digital Crown.
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